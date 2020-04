Você sabia que dá pra jogar na Megasena pela internet?

Com o problema de saúde pública que o país atravessa, muitas atividades cotidianas deixaram de poder ser realizadas. Outras acabaram se transformando. Ir à lotérica, por exemplo, se tornou uma atividade de risco. Local fechado, com uma grande aglomeração de pessoas, tudo aquilo que deve ser evitado em tempos de pandemia.

Se você ainda não testou esta maneira de jogar, saiba que a cada dia que passa, a loteria online se torna mais e mais popular. Até a Mega da Virada já teve entre seus ganhadores, apostadores que realizaram o jogo pela internet. Quando a pessoa aposta pelo celular, a loteria não divulga o estado onde o jogo foi realizado, garantindo ainda mais sigilo pro ganhador.

Tudo permanece nos registros oficiais da loteria, no entanto, para possível conferencia dos órgãos fiscalizadores ou pra justiça, caso seja detectada alguma dúvida. É tudo legalizado, transparente e, ao mesmo tempo, muito seguro, tanto pro sistema quanto pros apostadores. O Ministério da Fazenda audita tudo super direitinho.

É muito fácil fazer seu jogo pela internet. Existem diversos sites onde o apostador pode realizar suas apostas. A grande maioria deles é dedicada às loterias brasileiras, mas há também aqueles que te darão a possibilidade de se arriscar em loterias de outros países. Powerball, Megamillions, Euromillions, El Gordo, tudo é “jogável”!

Tem até loteria cujo prêmio é pago em Bitcoin, a tal moeda virtual criptografada. O ideal é que o apostador entenda bastante sobre o assunto antes de arriscar seu suado dinheirinho em loterias internacionais ou com dinheiro “diferente”. O melhor é começar com as modalidades nacionais para ir se acostumando.

A Caixa Econômica, a partir de 2018, começou a permitir que qualquer pessoa aposte em todas as modalidades de loteria que o país disponibiliza. Menos o Jogo do Bicho, é claro. Antes disso, apenas os seus clientes podiam realizar apostas, com o valor sendo descontando diretamente de suas contas correntes.

Se você quiser, pode apostar em diversos outros sites que são especializados em loterias. Há alguns muito seguros de se usar, como o Megasena online, é bem fácil de apostar por ele. Além disso, o site te manda mensagens de email, com o resultado de cada loteria que você jogar – ou preferir, mesmo só apostando quando ela acumular – facilitando a conferência dos resultados de cada concurso.

Ele também mostra as estatísticas da Megasena, o custo de uma aposta mais especializada – quando o jogador escolhe uma quantidade maior de dezenas por bilhete, e paga um pouco mais por isso – explica tudo sobre a Mega da Virada, o que pode facilitar seu jogo, etc. São tantos os dados que o jogador vai se tornar um especialista.

Dá pra jogar na Teimosinha (jogando os mesmos números em diversos concursos consecutivos) ou na Surpresinha, quando a máquina escolhe dezenas aleatórias para você, através do gerador de números. Pode até simular um jogo antes de apostar de verdade. E tem todas as últimas notícias sobre loteria, pro jogador não perder nenhuma novidade!

Quem experimenta jogar online dificilmente volta a enfrentar as longas filas das lotéricas, sobretudo quando a Megasena acumula e todo mundo resolve fazer uma fezinha ao mesmo tempo. As facilidades são tantas que o apostador se acostuma com todas elas e não abre mão!

Quer saber quais os maiores prêmios já pagos? Tem lá! Quer ver quais os estados brasileiros que mais tiveram vencedores? Pode procurar que também tem! Qualquer que seja o seu jogo preferido é possível de ser apostado. Depois é só torcer para ser o vencedor!