1ª Tattoo Week On-line escolhe finalistas ao concurso Miss Tattoo Week

São Paulo 12/1/2021 – A Tattoo Week, maior evento de tatuagem do mundo, cria novo formato por conta da pandemia, e realiza nos próximos dias 15, 16 e 17 de janeiro 2021, a 1ª Tattoo Week On-line



O evento reúne 300 tatuadores no tradicional concurso de tatuagem em 21 categorias e um prêmio para o melhor procedimento de piercing e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Tattoo Week (https://www.youtube.com/c/TattooWeekoficial).

O evento traz também o tradicional concurso de Miss Tattoo Week, que escolhe a mulher tatuada mais bonita do Brasil. As três primeiras classificadas no evento terão lugar garantido entre as finalistas do concurso presencial, que acontecerá na 10ª Tattoo Week SP, em outubro (29,30 e 31), no Centro de Convenções do Anhembi.

O vencedor da melhor tattoo do evento ganha participação – com passagens aéreas incluídas – na Convenção Barcelona Tattoo Expo, em junho 2021, na Espanha e uma motocicleta zero km. O melhor piercing ganha vaga no Congresso GEP.

“A Tattoo Week On-line foi criada para dar visibilidade à arte na pele, apresentando os trabalhos de tatuadores e piercers. E o evento on-line democratiza o concurso, à medida que oferece a possibilidade de todos participarem. Esperávamos 250 inscrições, mas estamos com 300 inscritos. Está sendo um sucesso”, destaca Esther Gawendo, CEO da Tatoo Week.

Segundo Gawendo, o concurso apresenta artistas de todas as partes do país e do mundo. “Temos tatuadores da América Latina, Estados Unidos e Europa bem como profissionais de várias cidades de todo país, que não conseguiram participar dos eventos presenciais”.

As 22 categorias

Os 250 inscritos dividem-se nas 22 categorias. Na sexta-feira, 15/1, concorrem na Série de desenho PB; Série de Desenhos Coloridos; Aquarela; Costas; Biomecânico/Orgânico; Tribal; e Fechamento. No sábado, 16/1, serão avaliados os estilos Comics; Old School; Pontilhismo; Black Work; Lettering; Colorido; Preto e Cinza; e Temas brasileiros. No domingo, 17/1, disputam as categorias Oriental; News School; Realismo; Colorido; New Tradicional; Portrait; e Estilo livre.

As tatuagens que concorrem à melhor colocação devem ser iniciadas e concluídas durante o evento (de sexta às 11h00 a domingo às 12h00). Serão enviadas via foto e vídeo por meio de um link. O tatuador deve colocar nome da categoria, número de inscrição e o tipo de arquivo.

As tatuagens que concorrem por categoria já foram enviadas pelos concorrentes em foto e vídeo juntamente com as inscrições.

Os trabalhos serão julgados por nove juízes independentes, que estarão presentes na sede da Tattoo Week e farão revezamento para votar. São tatuadores e piercers com ampla e qualificada experiência em avaliação de tatuagens e piercings. Também haverá a participação de três juízes da Austrália e dos Estados Unidos, que participarão on-line.

Para o evento, a Tattoo Week utiliza todos os protocolos de segurança à saúde da equipe que participa presencialmente na sede da empresa onde serão montados três estúdios de transmissão. Um para os juízes do concurso de tatuagens e piercings, o segundo para apresentação de workshops e o terceiro para entrevistas de convidados especiais e especialistas.

Serviço

Para assistir ao vivo a 1ª Tattoo Week on-line dias 15,16 e 17/1 acesse o canal do YouTube: Tattoo Week Oficial

—

Website: https://www.youtube.com/c/TattooWeekoficial