1º Congresso Brasileiro de Tricologia e Tricoscopia é realizado on-line

São Paulo, SP 12/1/2021 – Este é o primeiro congresso brasileiro voltado à Tricologia – a ABCRC se apresenta, assim, como pioneira nesse âmbito

Nas noites de 18 e 19 de janeiro de 2021, a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC) apresentará o 1º Congresso Brasileiro de Tricologia e Tricoscopia – totalmente on-line, devido à pandemia.

As vagas são limitadas e as inscrições prévias são aceitas até 15 de janeiro, somente pelo site www.abcrc.com.br/i-congresso-brasileiro-de-tricologia-e-tricoscopia-da-abcrc. O evento é destinado a médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos, que buscam conhecimento científico na área da restauração capilar.

Este é o primeiro congresso brasileiro voltado à Tricologia – a ABCRC se apresenta, assim, como pioneira nesse âmbito. Para Dr. Carlos Eduardo Leão (Minas Gerais), Presidente da ABCRC, o evento trará grandes contribuições aos participantes: “O Congresso Brasileiro de Tricologia e Tricoscopia da ABCRC vai possibilitar a atualização científica dos profissionais da área e também a integração entre eles. É com muito empenho que estamos preparando-o para os nossos associados, que não pagam taxa de inscrição, e também aos médicos não associados”, ressalta.

O Presidente do Congresso é o Dr. Marcelo Pitchon (Minas Gerais): além de organizá-lo, ele é o criador do evento. Sob sua coordenação, o conteúdo foi discutido e desenvolvido pelos Diretores Científicos da ABCRC, Drs. Ricardo Lemos (São Paulo) e Fernando Basto (Pernambuco), e pelos Diretores Científicos do Congresso, Drs. Paulo Müller Ramos (Paraná) e Leopoldo Duailibe Nogueira Santos (São Paulo). Serão apresentadas aulas ao vivo e previamente gravadas, com professores brasileiros e também com convidados estrangeiros: os Drs. Sergio Vaño-Galvan (Espanha), Rodney Sinclair (Austrália), Lídia Rudnicka (Polônia), Gorana Epstein (Estados Unidos) e Antonella Tosti (Estados Unidos/Itália).

Sua programação completa pode ser consultada no site; ela está dividida nos módulos:

• Tricoscopia

• Roda Viva 1- Alopecia Frontal Fibrosante

• Roda Viva 2 – Como Conduzir Queixa de Queda Capilar no Consultório?

• Fisiologia do Folículo Piloso, Calvície e Alopecia Androgenética

• Procedimentos e Tecnologias

“Vamos oferecer ao médico licenciado para atuar na área a possibilidade de discutir procedimentos inovadores, tratamentos e patologias, trocar informações e tirar dúvidas com renomados profissionais da área. É a oportunidade de empregarmos ainda mais robustez à restauração capilar brasileira, contando para isso com muito talento e conhecimento comprovado”, completa o Dr. Leão.

A ABCRC é uma associação sem fins lucrativos, composta por médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos que realizam cirurgia de restauração capilar. Fundada em 2003, tem como ideia central a educação continuada da arte e ciência da restauração capilar e do intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências na área. Mais informações sobre a entidade em: www.abcrc.com.br.

Website: http://www.abcrc.com.br/i-congresso-brasileiro-de-tricologia-e-tricoscopia-da-abcrc