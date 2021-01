Alcoolismo: quando é preciso buscar ajuda?

Sâo Paulo, SP 5/1/2021 – Pesquisas indicam que problemas relacionados ao consumo abusivo do álcool acometem mais de 2 milhões de pessoas. O que é preciso para identificar se é necessária a intervenção para tratamento?

Uma pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, revelou que os brasileiros começam a beber aos 11 anos. Ainda segundo a Organização, pode-se constatar que quanto maior a frequência e quantidade ingerida de álcool, maior é a chance de tornar-se dependente.

No País, o consumo de álcool é maior do que drogas ilícitas, segundo o 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. Além disso, ainda citando o estudo, foi possível constatar que mais de 2 milhões de pessoas apresentam sintomas que indicam a dependência do álcool.

Segundo Tiago Casoto, fundador do Grupo de Reabilitação, para muitos, o diagnóstico do alcoolismo é banalizado. “A população tende a associar o alcoólatra a um estereótipo: normalmente, ao de alguém que acorda e já consome uma dose de bebida. Nem sempre é assim, existem níveis de dependência e é preciso avaliar caso a caso, individualmente”, comenta.

Avaliando

A ONU, Organização das Nações Unidas, constatou que, anualmente, 3 milhões de pessoas perdem a vida por decorrência do álcool. Isso significa uma morte a cada dez segundos.

Levando isso em conta, Tiago reforça a importância de dar atenção para casos de consumo alcoólico exacerbado. “O álcool está relacionado ao bem-estar. A bebida traz euforia em um primeiro momento, mas, posteriormente, nos deixa impulsivos”, comenta. Por esse motivo, fica fácil perder o controle ao consumir bebidas, principalmente se já existe uma pré-disposição ao alcoolismo.

“Entender se existe irritação pela privação do álcool ou outros sintomas de abstinência já é um sinal de que é necessário procurar ajuda. Em estágios mais avançados, é importante conversar com o acometido e compreender se existe necessidade de intervenção legal para internação involuntária. O importante é zelar pelo cuidado o quanto antes e não deixar que a dependência se agrave”, finaliza.

Apoio especializado

O Grupo de Reabilitação é uma empresa que busca promover a saúde, atendendo a necessidade individual de cada paciente. Todo o corpo clínico é qualificado e preparado para atender todos os níveis de Dependência Química e comorbidades, com profissionais com formação nas áreas em que atuam:

Todas as unidades do Grupo de Reabilitação contam com um espaço amplo, proporcionando momentos diversificados, entre eles de terapia e lazer. Além disso, todos os meses a clínica promove campanhas de apoio à saúde mental.

