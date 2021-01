Além do descanso: o uso do colchão correto é capaz de aumentar a síntese de vitamina D e turbinar a imunidade do organismo

Diadema, SP 7/1/2021 – Estudos mostram que a Vitamina D pode influenciar também o sistema imunológico. A tecnologia magnética e o infravermelho, que estão presentes em colchões tecnológicos, são capazes de tratar e prevenir diversos problemas de saúde.

Aqui no Brasil espera-se a aprovação de uma vacina que seja eficaz contra o Coronavírus, porém, enquanto não temos boas notícias com relação a uma cura ou imunização da doença, precisamos tomar alguns cuidados para evitar o contágio, tais como: usar máscara, lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel e evitar aglomerações. Além desses que já sabemos de cor e salteado, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM, 2014), alguns estudos têm sugerido que a Vitamina D pode influenciar também o sistema imunológico.

Vale ressaltar que, mesmo com a flexibilização, ainda estamos vivendo em uma pandemia e é importante que a sociedade tenha cautela com idas aos hospitais por causas distintas. Portanto, fortalecer o sistema imunológico é um jeito de evitar mais exposição ao vírus.

Para fortalecer o organismo, algumas dicas podem ser valiosas. Como, por exemplo, manter uma alimentação balanceada com alimentos ricos em vitaminas A, B, C, D, E, selênio e zinco, (entre eles estão: castanha do Pará, ovo, frango, feijão, queijo, semente de abóbora, amêndoas, frutos do mar, carne bovina, laranja, acerola, gengibre, linhaça e brócolis), fazer exercícios físicos, dormir bem, evitar o excesso de álcool e tabaco, se hidratar, diminuir o stress e tomar sol pelo menos 15 minutos por dia para aumentar a vitamina D.

Médicos e especialistas afirmam que o sono e estresse estão fortemente associados ao sistema imunológico, por isso, é essencial ficar atento a esses pontos para poder turbiná-lo e deixá-lo preparado para combater as ameaças e deixar o corpo saudável.

Porém, sabemos que com todas as preocupações e a vida corrida dos brasileiros nem sempre é possível cumprir toda essa rotina, não é mesmo? Então, a Super Conforto, focando em seu nicho de atuação, resolveu ajudar os brasileiros já que dormir bem é essencial para descansar o corpo, renovar as energias e fortalecer o sistema imunológico. Os colchões tecnológicos da marca são capazes de prevenir e cuidar de várias patologias, além disso, possuem tecnologia magnética que ajuda a aumentar a imunidade e infravermelho para ajudar na síntese da Vitamina D.

O CEO da empresa, Ricardo Santana Maia, explicou sobre as vantagens do colchão: “A tecnologia magnética ativa a circulação sanguínea, ajudando na prevenção de enxaquecas, vertigens, insônia e varizes. O magnetismo também aumenta a oxigenação das células, tendo efeito anti-inflamatório e de desintoxicação, além de auxiliar no aumento da imunidade do corpo. Já o infravermelho longo auxilia o organismo a sintetizar a Vitamina D e o pâncreas a liberar insulina, prevenindo assim a osteoporose, artrite, dores ciático e lombar. Também contribui para a melhoria da disposição física e mental”.

Ter um sono de qualidade é mais importante do que a quantidade de horas dormidas, portanto, investir em um bom colchão é investir em qualidade de vida que traz benefícios a curto, médio e principalmente em longo prazo tendo em vista o tempo de vida útil de um colchão tecnológico.

