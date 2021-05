Aprendizagem ao longo da vida: livro de pesquisador na área entra em pré-venda

São Paulo, SP 12/5/2021 – “A aprendizagem autodirigida chega justamente para dar autonomia ao aprendiz”Conrado Schlochauer, pensador e empreendedor em aprendizagem, lança “Lifelong Learners – o poder do aprendizado contínuo” pela Editora Gente em 10 de junho

O livro “Lifelong Learners – o poder do aprendizado contínuo”, do pesquisador Conrado Schlochauer, entra em pré-venda a partir de 11 de maio. Com lançamento previsto para junho pela Editora Gente, a obra do cofundador da consultoria de aprendizagem novi investiga por que aprender ao longo da vida é um tema importante para o indivíduo, para empresas e para a sociedade como um todo.

A aprendizagem ao longo da vida – também conhecida pelo termo em inglês, “lifelong learning” – é um tema que vem sendo discutido há, pelo menos, 40 anos. No entanto, nos últimos anos, sua relevância e prática ganharam uma nova dimensão. Cada vez mais, pesquisas ressaltam a importância de aprender em um mundo conectado em constante transformação.

“Lifelong Learners – o poder do aprendizado contínuo” é dividido em duas partes: a primeira é dedicada ao mundo de hoje e conta com uma apresentação e contextualização do tema; a segunda já é mais prática, com propostas de ação para se tornar um lifelong learner. Os capítulos contam ainda com histórias e exemplos reais para aproximar o leitor do tema – são casos como as “thinking weeks” de Bill Gates, as cartas de Van Gogh, as políticas de lifelong learning de Singapura e até um olhar para o samba como um grande exemplo brasileiro de aprendizado ao longo da vida.

O autor disse que as pesquisas acadêmicas e a sua experiência profissional contribuíram para transformá-lo num ativista de um modelo que reconhece a importância da autonomia como base para o desenvolvimento de aprendizes ao longo da vida, ou lifelong learners. Segundo ele, o caminho é criar condições para que adultos se percebam capazes de aprender de maneira autodirigida.

“Depois de muitos anos nos acostumando com um modelo educacional que restringe a liberdade e a curiosidade de alunos e alunas, somos jogados em um mercado de trabalho que copia o formato com treinamentos obrigatórios, cursos e universidades corporativas”, afirmou Schlochauer. “A aprendizagem autodirigida chega justamente para dar autonomia ao aprendiz para que ele seja capaz de superar um dos principais desafios que enfrentamos hoje: a capacidade de se adaptar e aprender a aprender para se manter relevante em um mundo extremamente competitivo.”

Nos últimos 30 anos, o autor vem atuando com pesquisa, inovação e desenvolvimento de programas de aprendizagem para empresas. Doutor em Aprendizagem de Adultos pela USP, com pesquisa em autodireção da aprendizagem em ambientes informais, ele é cofundador da novi, uma consultoria que ajuda empresas a repensarem sua cultura de aprendizagem. Fundada em 2020, a novi oferece soluções que atendem desde o profissional individual até a empresa como um todo – organizações como Renner, Ambev e Bayer escolheram a consultoria para revolucionar suas jornadas de aprendizagem.

“Lifelong Learners – o poder do aprendizado contínuo” será lançado em 10 de junho. Para comprar o livro em pré-venda, basta acessar https://lifelonglearners.cc/

No site também há opções de pacotes para vendas corporativas.

“Lifelong Learners – o poder do aprendizado contínuo”

Conrado Schlochauer | Editora Gente

Páginas: 255

Website: https://lifelonglearners.cc/