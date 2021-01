Arie Halpern: as 10 tendências no novo papel dos CIOs em 2021

6/1/2021 – Responsáveis pela infraestrutura digital que dá suporte às decisões de negócios, os CIOs têm uma série de desafios para retomar o curso no chamado novo normalCIOs precisam assumir novos papéis e responsabilidades para se manterem à frente em 2021

A revista CIO listou as tendências que vão dominar a agenda dos CIOs em 2021. Com base nas previsões do IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2021 Predictions, a lista enumera os novos papéis e responsabilidades para serem bem-sucedidos nos próximos anos. “Responsáveis pela infraestrutura digital que dá suporte às decisões de negócios, os CIOs têm uma série de desafios para retomar o curso no chamado novo normal, ou melhor, nos próximos normais que iremos enfrentar”, prevê o especialista em tecnologias disruptivas Arie Halpern.

1. Capacitar as equipes para as habilidades do futuro

Os CIOs terão de reforçar os recursos de TI em ciência de dados, IA e interface homem-máquina e design de fluxo de trabalho inteligente, capacitando cada vez mais profissionais para que tenham autonomia e sejam capazes de tomar decisões rápidas diante de incertezas e rupturas que serão cada vez mais frequentes.

Preservar a confiança digital

Os CIOs têm diante de si a complexa missão de garantir a segurança, preservando a confiança dos clientes e adotando todas as medidas necessárias para evitar e conter os crescentes ataques cibernéticos, ações de guerra comercial e panes repentinas. Modernização da infraestrutura

Os CIOs terão de buscar formas de projetar plataformas digitais de próxima geração que modernizem e racionalizem a infraestrutura e os aplicativos, ao mesmo tempo em que forneçam recursos para a criação de novos produtos, serviços e experiências para funcionários e clientes. Desempenhar papel empreendedor

Os CIOs mais bem-sucedidos serão os que reunirem características de empreendedor, visionário e implementador aliadas à capacidade de formular e instituir a nova visão de negócios para toda a organização. Gerenciar o impacto da automação exponencial

A aceleração da robotização e da automação é inevitável. Gerenciar essas mudanças, não apenas no que se refere aos processos e fluxos de trabalho, mas também na cultura e no comportamento dos profissionais será um importante diferencial para o sucesso dos CIOs.

6. Criar centros de adversidade

Para endereçar os novos riscos, como os de saúde e bem-estar, entre outros, os CIOs devem criar centros de adversidade, com infraestrutura digital e financiamento flexível para fazer frente aos vários cenários decorrentes das mudanças e de seus efeitos nas variadas dimensões de responsabilidade corporativa.

7. Garantir o foco no cliente

Os CIOs precisam implantar recursos inteligentes capazes de coletar formas distintas de dados e, usando inteligência artificial (IA), Machine Learning (ML) e outras tecnologias, extrair deles insights e detectar padrões para criar experiências envolventes de forma a engajar e fidelizar clientes. Implantar governança adequada

Os CIOs precisarão implantar sistemas de governança específicos para as novas ferramentas indispensáveis para o aumento de produtividade da TI e dos negócios e para fomentar a inovação. Gerenciar infraestrutura híbrida e multicloud

Gerenciar vários ecossistemas envolvendo processos, dados e aplicativos compartilhados com o objetivo de possibilitar a interoperabilidade, flexibilidade, escalabilidade, portabilidade e pontualidade será cada vez mais essencial. Assumir novas responsabilidades<br />Assumir novas funções e responsabilidades é uma tendência que permanecerá por conta da necessidade de manter conformidade com as constantes evoluções regulatórias, que passaram a incluir aspectos relacionados à saúde, segurança e bem-estar de profissionais, clientes e parceiros. Os CIOs precisam absorver essas novas responsabilidades para serem bem-sucedidos e manter a competitividade e os resultados dos negócios.</p><img src="http://api.dino.com.br/v2/news/tr/249839?partnerId=3043" alt="" style="border:0px;width:1px;height:1px" /><br /><br />Website: <a target="_blank" href='http://www.ariehalpern.com.br/as-10-tendencias-no-novo-papel-dos-cios-em-2021/' rel="nofollow noopener">http://www.ariehalpern.com.br/as-10-tendencias-no-novo-papel-dos-cios-em-2021/</a>