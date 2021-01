As campanhas planejadas como estratégia no marketing digital

São Paulo 6/1/2021 – Alcançar o retorno do investimento para gerar um resultado impactante e crescente só é possível com inteligência, que inicia com um bom plano de marketingDentro do marketing digital são muitos os objetivos das ações, tais como: gerar valor à marca, aumentar as vendas, construir um relacionamento entre empresa e audiência.

São muitas as ações possíveis dentro do Marketing Digital, haja vista que são muitos os objetivos inerentes ao setor. No entanto, é fundamental que as ações estejam amparadas por um planejamento de gestão.

Sendo assim, quando inseridas estrategicamente, as ações são resolutivas e eficientes. Dentro do Marketing Digital são muitos os objetivos das ações, tais como: gerar valor à marca, aumentar as vendas, construir um relacionamento entre a empresa e a audiência, dentre outros.

Como acompanhar as ações em andamento?

Por isso, os objetivos de marketing digital precisam estar dentro de um planejamento estratégico. Bem como devem ser acompanhados pela gestão, uma vez que ajustes são cabíveis nas ações em andamento. São muitas as possibilidades dentro das ações, como o marketing de conteúdo, por exemplo.

Campanhas orgânicas ou pagas amparam a objetividade da empresa?

Ações nas mídias sociais são formas de gerar valor para a empresa, ao passo que podem ser feitas de forma orgânica ou patrocinada, como através das ferramentas Ads, por exemplo.

Portanto, dentre todas as ações de Marketing Digital é possível que a empresa gere valor à marca, aumente as vendas e se torne fonte de referência no mercado. Porém, para que os resultados sejam assertivos é importante que as ações estejam devidamente planejadas.

O processo de planejamento de Campanhas de Marketing Digital

O planejamento de campanhas faz parte da fase de estratégia, e gera os insumos para a fase de produção e performance.

Fazer uma campanha isolada no marketing digital é simples, mas os resultados esperados são limitados. Afinal, se sua empresa consegue executar com pouco esforço, é provável que a maioria de seus concorrentes também consiga. Lembrando que neste caso todas as empresas que disputam os mesmos públicos e canais de marketing estão concorrendo.

Alcançar o retorno do investimento para gerar um resultado impactante e crescente só é possível com inteligência, que inicia com um bom plano de marketing

Etapas do planejamento

Para elaborar um Plano de Campanhas é necessário executar as seguintes etapas:

Briefing; Análise; Aprovação; e Gerar tarefas.

Briefing

O primeiro passo é entender a visão do cliente sobre o desempenho das últimas campanhas, ou apresentar os resultados caso ele não acompanhe no dia a dia. Isto permite alinhar expectativas para as próximas campanhas.

É importante ser realista nas conversas, principalmente na questão de retorno versus investimento. É comum o cliente desejar mais resultado do que o orçamento disponível para patrocinar as campanhas. Então este é o momento de alinhar as métricas, ou seja, quanto o orçamento atual pode promover em resultados.

Análise

É o momento em que o analista de marketing digital cria o Plano da Campanha, com base no briefing, últimas campanhas e experiência.

Para as campanhas recorrentes (mensais ou periódicas), deve-se utilizar como base a última campanha, fazendo evoluções pontuais. Mudanças radicais dificultam a análise do que funciona melhor, pois com muitos parâmetros é inviável compreender o motivo das variações de resultados.

Aprovação

Envie o Plano de Campanhas para o cliente em um formato que seja legível para ele. Receba as críticas e ajuste, até que esteja 100% aprovado. Se necessário faça uma apresentação presencial. Mas em muitos casos não há tempo viável, então a aprovação por meio de uma conversa online é suficiente.

Com o passar do tempo a comunicação ficará mais fácil, pois o cliente se torna mais experiente e as campanhas mais estáveis.

Gerar tarefas

Este é o momento de comunicar à equipe de produção o que precisa ser feito. Deve-se criar uma tarefa para cada publicação e ação planejada. Executar a criação será um trabalho da próxima fase: produção. Este será o momento onde o assistente ou analista de marketing solicitará o briefing das publicações (anúncios e conteúdos).

Dependendo do plano esta etapa pode ser trabalhosa e complexa, com dezenas ou centenas de tarefas. Procure um software para ajudar nesta etapa. Isso vai aumentar a produtividade e reduzir a chance de erros.

O que acontece depois do planejamento

A partir do Plano de Campanhas aprovado, termina a fase de Estratégia e inicia-se a fase de Produção. Entenda o fluxo de trabalho de uma tarefa no marketing digital.

Cada publicação e ação do plano precisa ter uma tarefa, que seguirá a ordem de algumas etapas na produção, podendo variar de acordo com o que está sendo criado. Por exemplo:

Conceito; redação; design; construção; aprovação; e publicação.

E depois das publicações realizadas, inicia-se a fase de performance, com as etapas:

Divulgação; monitoramento; e otimização.

Em paralelo e a qualquer momento, deve ocorrer fase de Conhecimento, com as etapas:

Aprendizado humano; aprendizado de máquina com inteligência artificial; e iniciar novo ciclo de estratégia.

