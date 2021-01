Como usar a internet para encontrar a casa dos sonhos? 

Porto Alegre, RS 6/1/2021 – Um dos segredos para encontrar o imóvel ideal é utilizar os sites de busca de forma correta para que eles sejam eficazes na entrega dos resultados. Atualmente a internet é a melhor opção para encontrar um imóvel e saber como usar a ferramenta traz mais agilidade e rapidez à busca.

A internet é hoje a melhor ferramenta para a busca de imóveis à venda. Encontrar o imóvel dos sonhos pela world wide web, em meio a milhões de outros, pode ser bem mais fácil. Um dos segredos para encontrar o imóvel ideal é utilizar os sites de busca de forma correta para que eles sejam eficazes na entrega dos resultados.

É importante ir além dos primeiros resultados nos sites de busca. Embora sejam apresentados os melhores conteúdos na análise do buscador, é importante considerar ir além da terceira página.

Na busca pelo imóvel, o usuário deve utilizar os filtros de pesquisa do Google, principalmente o de datas de publicação. Uma vez que a compra e venda de imóveis é uma negociação de oportunidades, é possível que muitos já tenham sido negociados.

O Google, maior site de buscas do mundo, também vai mostrar os anúncios de imóveis à venda em portais imobiliários, levando em conta a sua localização geográfica. Caso a pessoa esteja buscando imóveis em outro estado, deve-se ativar a janela anônima e é necessário ser preciso nas palavras-chave da busca.

Buscando imóveis nas redes sociais

Nas redes sociais, se o internauta curtir determinada imobiliária ou opção que venha como link patrocinado, podem surgir oportunidades baseadas no perfil de imóvel que recebeu a interação. Com o marketing digital, as redes sociais ganharam estratégias para facilitar o encontro entre o usuário e o que ele está buscando. Ao curtir as páginas oficiais, aumenta-se as chances de encontrar o imóvel dos sonhos, enquanto navega-se nas redes sociais.

O interessante é que pela Internet pode-se pesquisar além de uma lista de exigências, valores, imagens, saber mais sobre a incorporadora, sobre a imobiliária que comercializa e até um pouco sobre o corretor de imóveis que está intermediando a venda. Tudo isso de forma segura, no conforto de casa.

Cadastro em sites e portais imobiliários

Hoje em dia, é comum encontrar quem conte com serviços on-line de comunicação com o potencial comprador. Ao responder a um formulário com algumas exigências do que o cliente busca para receber boletins informativos com opções de imóveis que se adequam ao que o usuário procura. Uma boa forma de se manter informado sobre ofertas e oportunidades do mercado imobiliário.

O potencial da internet é muito extenso e trouxe para o mercado imobiliário toda a praticidade. Em meio ao grande volume de ofertas disponíveis no mercado imobiliário, a internet é, sem dúvida, a forma mais prática para ter êxito na busca. Mas existem outras formas. Os aplicativos, por exemplo, são uma mão na roda para quem está buscando um imóvel.

Definir se quer um imóvel novo ou usado poupa tempo

Saber os prós e os contras de um imóvel novo e de um usado e definir qual deles combina mais com o seu perfil é fundamental. Imóveis novos costumam ser mais seguros, geram menos gastos com manutenção e possuem uma área de lazer mais completa, por terem mais moradores, possuem condomínio mais barato. As desvantagens são que eles muitas vezes são mais compactos, mais caros e têm riscos de atraso na entrega quando comprados na planta. Já os imóveis usados têm prós como áreas mais amplas, preços mais baixos. Mas têm mais chances de gerar gastos com manutenção, muitas vezes não possuem área de lazer, têm menos vagas na garagem e taxas de condomínio mais caras, devido ao pequeno número de unidades.

Onde encontrar boas opções de imóveis na internet?

O crescimento de páginas e empresas que oferecem uma alternativa para esse tipo de serviço também só cresceu nos últimos anos, dentre elas, a Foxter, por exemplo, uma plataforma digital que busca trazer soluções imobiliárias para seus clientes. Além de contar a estrutura física posicionada estrategicamente em um dos pontos mais procurados da cidade, os clientes também podem contar com uma plataforma digital baseada em um algoritmo próprio e inteligência artificial para comprar e vender imóveis de acordo com os interesses do cliente.

E para mais dicas de como encontrar o imóvel dos sonhos pela internet, a Foxter Cia. Imobiliária também preparou um eBook completo (https://conteudos.foxterciaimobiliaria.com.br/busca-de-imoveis) com todas as informações necessárias.

A Foxter fica localizada na Av. Dr. Nilo Peçanha, 1221 – Loja 2, no bairro Três Figueiras em Porto Alegre. Quem está procurando um imóvel pode entrar em contato pelo e-mail (atendimento@foxter.com.br), pelo telefone (51 3083-7700) ou WhatsApp (51 3083-7777). Ou se preferir, o internauta pode também conferir estes links úteis da Foxter.

Website: https://www.foxterciaimobiliaria.com.br/