Congresso recebe artigos sobre meios de pagamento e dinheiro

Termina dia 31 de maio o prazo para envio ao ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo do Numerário) dos resumos de artigos para o I Congresso ITCN de Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro. O evento será realizado de maneira virtual no início de setembro. Estudantes e profissionais de Economia, Direito, Administração, Ciências Sociais e áreas correlatas podem participar.



“Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro” é o tema do I Congresso ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo do Numerário), que a entidade de pesquisa e divulgação científica sobre sistema financeiro, meios de pagamento e tecnologia bancária realizará de forma virtual na primeira semana de setembro deste ano.

Até 31 de maio, o ITCN receberá os resumos dos artigos para avaliação. Eles podem ser escritos por estudantes e profissionais de Economia, Direito, Administração, Ciências Sociais e áreas correlatas, abordando um dos quatro temas seguintes:

“A Importância do Dinheiro em Espécie, Ontem e Hoje – Mudanças e continuidades no uso do papel moeda no Brasil e no mundo”;

“Regulação e Meios de Pagamento – O papel do Banco Central, agências de regulação econômica e legislação no contexto dos meios de pagamento”;

“Inovação, Novas Tecnologias e Meios de Pagamento Digitais – A ampliação do uso e da oferta de meios de pagamento digitais no contexto brasileiro”;

“Educação Financeira, Endividamento e Meios de Pagamento em Sociedade – O desafio de pensar desenvolvimento no contexto social e econômico brasileiros”.

Os interessados devem acessar o edital do congresso no link http://bit.ly/Edital CongressoITCN para consultar as regras de envio dos artigos e o cronograma.

