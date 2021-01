Crescimento no mercado de software conduz empresas abordarem novas tendências, segundo Profissional de TI

São Paulo, SP 12/1/2021 – As principais tendências globais para o desenvolvimento de software são produzidas quando as empresas mantêm-se alinhadas com as inovações do mercadoMercado de desenvolvimento de software sofre mudanças com aceleramento de avanços tecnológicos devido a pandemia da covid-19

O mercado de desenvolvimento de software é uma das áreas tecnológicas que mais está crescendo nos últimos anos, de acordo com Associação Brasileira das Empresas de Software – ABES. Em um levantamento do Mercado Brasileiro de Software, publicado pela ABES, o Brasil conta hoje com 21.020 empresas dedicadas ao desenvolvimento e produção de software e ainda representa no mercado mundial de Tecnologia da Informação 1,8%, na América Latina isso significa 40,7%.

Com os avanços tecnológicos, o mercado de desenvolvimento de software sofreu muitas mudanças, principalmente depois da criação de novos dispositivos e padrões técnicos que causaram uma grande influência no mundo da criação dos aplicativos, segundo Alexandra Gonçalves Guimarães, graduada em Sistema da Informação Java, C++, C. A cada ano que passa, a profissional relata que as empresas se atualizam na busca de ficar cada vez mais perto dos usuários, no intuito de identificar os principais pontos solicitados e desejados para esse setor.

Nesse cenário, conforme Alexandra, as empresas precisam ter um método de trabalho eficiente e apropriado, porque, sem isso, de nada adianta utilizar novos tipos de tecnologias. “Uma empresa de visão é aquela que enxerga o que ninguém está vendo, ou seja, ela molda a sua própria cultura junto com a sua própria inovação. Quando enfrentar algum problema de mercado, a empresa deve montar um bom time e dar ao time esse desafio do poder de decisão mostrando as falhas, pois geram aprendizados e entregas eficazes. Uma dica importante para evitarem erros e garantir a competitividade é ter um bom planejamento, estar sempre acompanhando as tendências de mercado e também utilizar indicadores”, explana Alexandra Guimarães, que tem vasta experiência como Desenvolvedor de Software com forte background em PL / SQL e desenvolvimento XML, shell script, linguagem C #, Unit & Regression Tests, Agile e Metodologia Lean na plataforma Mastersaf.

No mercado atual, a profissional de TI relata que as empresas estão utilizando estratégia com foco nos resultados e nas necessidades dos clientes, mas sem comprometer a qualidade do software e de seus serviços. E também, focam muito em um desenvolvimento de software mais seguro, integrado e com método que melhor se adaptem. “A escolha entre o método tradicional (planejamento com antecedência, etapas definidas, estimativa de prazo e orçamento) e o agile (planejamento iterativo e incremental, que foca em resolver problema com um orçamento e prazo fixo), impacta diretamente no desenvolvimento do software e como o processo será guiado, por isso, é tão importante à empresa saber qual a verdadeira necessidade do seu cliente para que seja feita a melhor escolha possível”, declara Guimarães que já trabalhou com desenvolvimento de gatilhos, pacotes, procedimentos, visualizações e funções.

De acordo com Alexandra, pós-graduada em Tecnologia para Bussiness Intelligence e com conhecimento em Angular; Aplicativos da Web para Android e JavaScript, uma tendência que está sendo muito utilizada no mundo corporativo é o desenvolvimento de Cloud, modelo de armazenamento de dados na internet por meio de um provedor de computação na nuvem. Com o desenvolvimento de aplicativos por esse meio, torna o ambiente mais integrado, com alta performance e inovação. Ou seja, aplicativos executados na nuvem são menos vulneráveis porque não são afetados por problemas locais, e quando afetados, são resolvidos mais rapidamente.

Segundo dados extraídos do relatório Global Cloud Computing Scorecard, o Brasil é o maior investidor em serviços de armazenamento, mas com baixo índice de aproveitamento dos benefícios relacionados à escalabilidade e alta disponibilidade oferecidas pela nuvem. E conforme a ABES o mercado de nuvem no país chegará a US$ 2,3 bilhões, e que até 2022, a expectativa é crescer 35,5% ao ano.

“As principais tendências globais para o desenvolvimento de software são produzidas quando as empresas mantêm-se alinhadas com as inovações do mercado, com incorporação de sistemas e aplicativos e com as operações de negócio. Tudo isso, já se tornaram peças indispensáveis para alcançar melhores resultados. A criação do próprio sistema possibilita, à empresa, mais organização, aumento de produtividade, satisfação de seus clientes e redução de custos. Sendo assim, a empresa e seus principais gestores devem acompanhar as tendências de mercado do desenvolvimento de software sempre”, conclui Alexandra Gonçalves Guimarães, que também tem uma forte experiência em gerência de projetos desenvolvendo em PL / SQL, SQL Server, Oracle Forms e Reports, Troubleshooting, User Support e Project Support.

