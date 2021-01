Empresa de inteligência digital de MT recebe certificação internacional

Cuiabá, MT 12/1/2021 – A qualidade exigida pelo CMMI é tão rigorosa que, em termos de maturidade em desenvolvimento de software, a empresa se equipara a multinacionais como a HP e IBMLog, Lab possui alto padrão de eficiência no desenvolvimento de tecnologia

No Brasil, menos de cinquenta empresas têm a certificação internacional da Capability Maturity Model Integration (CMMI), ou Modelo Integrado de Maturidade em Capacitação em português. Em síntese, o CMMI é um conjunto de práticas que tornam uma gestão mais eficiente, principalmente quando se refere ao desenvolvimento de sistemas e softwares.

Em Mato Grosso, a Log, Lab Inteligência Digital, com 17 anos de existência, é a primeira empresa do estado a obter esta certificação. Conforme explicou o gestor do grupo de processos da empresa, Adriano Antônio da Silva, a Log, Lab conquistou a certificação em nível 3. Isto significa que os atuais padrões de desenvolvimento de tecnologias têm reconhecimento mundial que facilitam o processo de criação.

A qualidade exigida pelo CMMI é tão rigorosa que, em termos de maturidade em desenvolvimento de software, a empresa se equipara a multinacionais como a HP e IBM. No Brasil, quase todos estão no nível 2, como é o caso da Embraer e Serasa. A Log, Lab passa a ser a primeira empresa certificada no Centro-Oeste, exceto Brasília.

“Desde novembro de 2019 nós fizemos um trabalho de mapeamento dos processos e identificamos a necessidade de melhorá-los e buscar mais profissionalização em cada projeto. A certificação internacional avaliou todos os pontos, desde a criação, a estruturação, o desenvolvimento e o acompanhamento das atividades. Agora, concorremos com igualdade, com as maiores empresas do mundo”, explicou.

O modelo de CMMI foi desenvolvido em 2000 pelo Software Engineering Institute, departamento de pesquisa da Universidade Carnegie Mellon, instituição de ensino renomada dos Estados Unidos. A atividade contínua visa aplicar treinamentos, avaliações e emitir certificações profissionais com o intuito de padronizar os serviços e assegurar qualidade.

“Existe uma biblioteca de ativos onde estão previstos todos os artefatos, os guias, os ciclos de vida do processo de criação do software, além do plano organizacional e estratégico da empresa. Nós temos que trabalhar olhando para o que a Log Lab precisa, levando em consideração sua missão, visão, valores e objetivos”, disse o gestor.

Ao todo, existem cinco níveis de maturidade da certificação CMMI. Primeiro é o inicial, segundo é o gerenciado, terceiro é o definido, quarto é o gerenciado quantitativamente e o cinco é o de otimização. Com trabalho contínuo, a empresa espera atingir o patamar mais alto, em que existe um ambiente mais previsível e adequado para implantar inovações.

Os softwares de gestão educacional e de gestão de saúde, hoje amplamente utilizados pela rede municipal, estão sendo aperfeiçoados dentro dos valores e princípios previstos na certificação internacional (CMMI-III).

“O objetivo é também melhorar a qualidade do trabalho de nossos colaboradores por meio de qualificação profissional. Dentro desse processo é previsto um plano de treinamentos. Não é só olhar para o processo em si, mas para um trabalho como um todo”, finalizou.

