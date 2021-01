Empresa de tecnologia de mídia lança conteúdo sobre tendências do marketing digital para 2021

São Paulo, SP 12/1/2021 – Mudanças causadas pela pandemia de coronavírus refletiram no setor e tiraram as tendências para o ano do lugar comum.

O cenário da pandemia do novo coronavírus causou importantes mudanças no comportamento do consumidor, que diante da necessidade de isolamento social, tornou sua rotina mais digitalizada do que nunca. Mais da metade da população brasileira passou a fazer compras on-line, exigindo que marcas migrassem mais de seus serviços e esforços para o digital e buscassem formas inovadoras de anunciar campanhas e buscar o engajamento do consumidor conectado.

Diante da análise desse crescimento da digitalização da sociedade, a Alright – AdTech de mídia digital com sede em Porto Alegre – lançou conteúdo em vídeo e artigo com o mapeamento das principais tendências de marketing digital que devem reger o ano de 2021 em sua visão.

Para desenvolver o conteúdo, a empresa buscou analisar mudanças de comportamento que se sobressaíram durante o ano por conta da pandemia – como a maior aderência ao e-commerce, o crescimento do ensino on-line, das lives e do home office, por exemplo – e as conectou com ações digitais das marcas que buscaram manter seus negócios girando, e que devem se potencializar neste ano.

