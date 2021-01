Empresas firmam parceria para oferecer solução de inventário para supermercados

São Paulo 6/1/2021 – “Com o scanner da Opticon, o Hiper DB tem o controle total do inventario, com praticidade e rapidez no registro dos produtos”, diz Alexandrino, da Alenar Tech.Equipamento Opticon é usado na execução do controle de inventário em redes de supermercados, indústrias, hospitais e farmácias.

O coletor de dados é um equipamento usado para coletar dados de ativos e enviá-los para sistemas empresariais. O coletor de dados pode ser utilizado para: rastrear ativos, inventários, gerenciamento de estoque e armazéns, entre outros. Os principais tipos de coletores de dados existentes são o portátil, o veicular, o vestível e o RFID.

O número de informações geradas dentro dos sistemas de supermercados, por exemplo, é imensurável, já que milhares de itens precisam ser cadastrados, precificados e controlados a todo o momento. O coletor de dados foi criado para tornar a captura de dados uma experiência confortável, principalmente se ela for utilizada frequentemente. Com design ergonômico reduz a tensão no pulso, sendo ideal para tarefas que exigem uso frequente, como: acompanhamento de inventário, gerenciamento de ativos e automatização de vendas móveis.

A Opticon, fabricante de scanners de código de barras, fechou uma parceria com a Alenar Tech, empresa prestadora de serviço na área de tecnologia de informação, que atua no mercado de automação, oferecendo equipamentos para o varejo, logística, distribuição, hospitais, indústrias, órgãos públicos.

A parceria contemplou o fornecimento de equipamentos para a Alenar Tech, que utilizou para o Hiper DB os coletores Opticon OPH-1005 para realização de inventário nas suas lojas. “Já é possível avaliar os resultados da utilização desses coletores, que funcionam”.

"A Opticon é uma marca que vem sendo cada dia mais requisitada entre os clientes, tem equipamentos de boa qualidade, e que suprem as necessidades dos nossos parceiros", finaliza.

O OPH-1005 é um equipamento portátil utilizado para a coleta de dados, que depois serão utilizadas em um sistema específico, como controle de estoque, controle de consumo, separação e traceabilidade. O coletor de dados da Opticon é leve, rápido e resistente. É um computador portátil com recursos de escaneamento. com o tamanho de um telefone normal, armazena os dados capturados localmente e possui autonomia de mais de 40 horas com uso contínuo. A Opticon possui vários aplicativos disponíveis para atender os mais diversos sistemas de gestão do mercado nacional.

Presente em mais de 65 países, a Opticon fornece soluções para etiquetas de prateleiras eletrônicas, sinalização digital e equipamentos totalmente adaptáveis à estrutura varejista.

www.alenar.com.br

Website: http://www.opticon.com.br