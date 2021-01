Envelhecimento saudável: como prevenir rugas?

São Paulo, SP 6/1/2021 – Engana-se aquele que entende que a preocupação com a pele só aparece na terceira idade. Pensando em prevenção, iniciar os cuidados o quanto antes é o mais indicado

A pele, maior órgão do corpo humano, também envelhece. Entende-se que após os 25 anos há uma queda na produção do colágeno, conhecido como “proteína da juventude”. Segundo a dermatologista Larissa Koyanagi, a produção do colágeno pode cair até 1% ao ano. O resultado é a chegada da flacidez e marcas de expressão.

Ainda que este seja um processo natural, é também um incômodo para muitas mulheres. Segundo dados da pesquisa “O que a sua pele conta”, realizada pelo Ibope Inteligência, 94% das mulheres entre os 25 e 60 anos possui algum sinal na pele que traz insatisfação. Destas, 56% das entrevistadas aponta as linhas de expressão como principal problema.

Por outro lado, investir em cuidados – como a suplementação do colágeno -, pode ser uma opção. Segundo estudo realizado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, a ação do colágeno na pele é positiva na prevenção do envelhecimento.

Sendo assim, entende-se que investir em cuidados com a pele, de dentro para fora, pode postergar o envelhecimento e apoiar a recuperação da autoestima e bem-estar. Ao menos é o que compartilha Kika Chammas, farmacêutica e sócia-fundadora da Dermare empresa de cosméticos. “Por isso, o autocuidado nunca é demais”, aponta.

Um ativo que auxilia na prevenção de rugas é a vitamina C. Ela é antioxidante e combate os radicais livres responsáveis por acelerar o processo de envelhecimento, levando ao aparecimento precoce de linhas de expressão, rugas e manchas. A Dermare possui em seu portfólio de produtos um sérum de Vitamina C desenvolvido com concentração de 20% em nanopartículas do ativo, dermatologicamente testado. “O Sérum de Vitamina C 20% DERMARE também age como clareador de manchas deixa a pele com tom mais uniforme, além dos efeitos anti-aging e resultado iluminador que promove.”, explica Kika.

Apoio especializado

Desde 2010 no mercado de cosméticos, a Dermare seguiu seus dez anos de negócio investindo em pesquisas e desenvolvimento, acompanhando as tendências de mercado atual. “Trabalhamos com um grande portfólio de produtos. Por conta disso, podemos criar diferentes protocolos dependendo da necessidade de cada pessoa”, aponta.

A Dermare investe em cuidados para o corpo e pele. Os produtos possuem regulamentação e são produzidos de acordo com as normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Além disso, a Dermare cria conteúdos exclusivos para os profissionais que representam a marca, os capacitando para um atendimento personalizado, vendendo produtos para esteticistas, assim como produtos Home Care, que podem ser usados como potencializador de tratamento com um profissional da área.

