Especialista avalia tendências em pagamentos que atraem 40% dos brasileiros

12/5/2021 – Quase metade dos consumidores do país já aderiu aos modelos digitais de pagamento, enquanto para outros o cartão é a melhor opção. Dinheiro em espécie perde espaço e tendências indicam mudanças crescentes

Mais de 40% dos brasileiros aderiu aos métodos de pagamento digital. O dado é do estudo Generation Pay, e se soma a outras pesquisas, como a realizada pela ABECS, indicando que os cartões de crédito e débito cresceram nas preferências nacionais para quitação de débitos, chegando a representar 46,4% do consumo das famílias no último trimestre de 2020.

Já um levantamento, do Instituto Locomotiva mostra que compras feitas por meio de aplicativos cresceram 30% no país durante a pandemia.

Os estudos demonstram a tendência de evolução dos meios de pagamento eletrônicos na esfera nacional, o que implica em uma mudança no ambiente de compras e quitações. Para tratar do assunto, o diretor de Tecnologia e Inovação do Banrisul, Jorge Krug, fará uma palestra no evento Mesas TI, na sexta-feira, 14/05, às 11h, com o tema “Meios de pagamento: um futuro próximo muito além do e-commerce”.

O ministrante é graduado em Análise de Sistemas pela PUC-RS e em Engenharia de Software pela UFRGS. Além disso, é o primeiro membro da América Latina eleito para um assento no Conselho de Global do PCI (Payment Card Industry), estabelecendo padrões de segurança global para pagamentos e cartões. Tem sido palestrante convidado em conferências de TI nos EUA, Américas Central e Sul, Europa e Ásia, além do Global Digital Bank, da Mckinsey, na Espanha.

A palestra da próxima sexta-feira será online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SaOGI-v8SPKD.