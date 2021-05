Maneiras para confirmar agendamentos na clínica de estética

12/5/2021 – Ter os agendamentos confirmados na clínica de estética é fundamental para evitar erros na agenda.

Uma agenda lotada nem sempre é sinal de alta movimentação na clínica de estética. Existem diferentes fatores que podem levar os clientes a cancelarem, ou adiarem os agendamentos, o que não é nada benéfico para o empreendimento.

Por isso, para reduzir a incidência de cancelamentos, atrasos e adiamentos, é fundamental que as clínicas façam a confirmação de agendamento. Essa prática é muito benéfica, favorecendo o comparecimento dos clientes no horário marcado e assegurando os lucros do negócio.

Qual a importância da confirmação de agendamento?

Mesmo que tenha uma agenda cheia, isso não significa que a movimentação na clínica será satisfatória. A confirmação de agendamento é extremamente importante para evitar o tempo ocioso no negócio e garantir os compromissos com os clientes.

Muitas pessoas podem acabar se esquecendo da consulta ou até mesmo não se lembrar de desmarcar o compromisso. A ociosidade é muito prejudicial para as clínicas de estética, já que elas impactam diretamente na saúde financeira do negócio.

Ao confirmar o agendamento, é possível ter maior controle sobre os horários disponíveis para remarcação com outros clientes. Essa otimização de processos internos é muito importante para assegurar a rotina e evitar que as pessoas deixem de ir à clínica porque esqueceram os seus compromissos.

Entendendo a importância da confirmação de agendamento, é preciso conferir as melhores formas de executar esse processo. Antigamente, a recepção ficava responsável pelas ligações para confirmar os horários com os clientes e assegurar o comparecimento de todos.

Ainda assim, esse processo acaba demandando muito tempo dos profissionais e nem sempre é eficiente, já que os clientes poderiam perder a ligação e não confirmar o contato.

Hoje, a tecnologia está presente na vida de todos. Por isso, é possível utilizá-la para realizar a confirmação de agendamentos e garantir a movimentação na clínica.

SMS

Apesar de existirem outros meios de comunicação direta, o SMS é o único que não exige uma conexão constante com a internet. Por isso, ele é uma ótima forma de enviar um lembrete de confirmação de agendamento para os clientes.

Por ser um serviço fornecido pelas operadoras de telefonia móvel, também não precisa de um aplicativo instalado nos dispositivos dos clientes. Por isso, ele é considerado uma forma menos invasiva de comunicação e possibilita a confirmação das pessoas.

Ainda assim, pode ser que os clientes não tenham como comunicar de imediato a confirmação. Por se tratar de um serviço oferecido pelas operadoras, os usuários dependem de um saldo positivo para enviar um SMS de volta à clínica referente ao seu compromisso.

E-mail

Apesar de não ser tão direto quanto as duas opções anteriores, o e-mail ainda é bastante eficiente na comunicação com clientes. Por isso, ele pode ser usado para realizar a confirmação de agendamento de forma prática e bastante eficiente.

O e-mail é bastante usado para enviar e receber conteúdos importantes. Por isso, ele também é uma ótima alternativa para realizar a confirmação com os clientes e aproveitar as funcionalidades que essa ferramenta dispõe para evitar o tempo ocioso.

Existem softwares que permitem potencializar os esforços com o envio de e-mails, possibilitando automatizar os disparos e conferir quem abriu os conteúdos. Há também outro ponto positivo dessa plataforma.

Por ser um conteúdo mais direto e personalizado, as mensagens passam mais profissionalismo e credibilidade. Assim, elas podem ser usadas para notificar os clientes sobre o funcionamento da clínica, informar sobre promoções e ofertas, oferecer dicas de procedimentos e muito mais.

Software de gestão

O uso de um software de gestão é uma alternativa benéfica para as clínicas de estética. Eles podem ajudar no processo de confirmação de agendamento de forma automatizada e eficiente, reduzindo a ocorrência de falhas humanas.

Aqui, é possível marcar, controlar e acompanhar todos os procedimentos, atendimentos e compromissos realizados na clínica. Assim, será possível eliminar inconsistências na agenda, como a duplicidade de agendamento e reduzir as faltas e atrasos.

Outro grande benefício dos softwares de gestão é que eles podem incorporar todas as alternativas anteriores em um único sistema. Assim, é possível centralizar os esforços na hora de confirmar o compromisso com os clientes.

Esse tipo de solução permite o acesso de todos os colaboradores por meio de dispositivos móveis conectados à internet. Dessa forma, é possível ter mais controle sobre os profissionais disponíveis e enviar lembretes de compromissos para os clientes.

Além disso, um software de gestão é um investimento bastante vantajoso para quem deseja melhorar resultados. Ele pode ser usado para organizar a gestão financeira da clínica, trazendo mais controle sobre as despesas e as receitas do empreendimento.

A tecnologia também pode auxiliar na automatização da emissão de receitas. Dessa maneira, o preenchimento é realizado pelo próprio sistema, exigindo apenas a assinatura e carimbo do profissional.

Um software de gestão também é importante para otimizar o trabalho de toda a equipe. Ele pode ser usado para aumentar a produtividade, reduzindo significativamente o tempo necessário para executar determinada atividade.

