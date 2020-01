Policial Penal é preso em Ceilândia por tráfico de drogas

Um Policial Penal foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas praticado no interior do complexo penitenciário de Brasília, também conhecido como complexo Penitenciário da Papuda, na madrugada deste sábado (18), após investigações iniciadas no ano passado pela SESIPE – Subsecretaria do Sistema Penitenciário em conjunto com a CORD – Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF.

O servidor público vinha sendo investigado em decorrência de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Após diligenciarem no sentido de confirmar as informações recebidas, policiais da SESIPE da a CORD passaram a monitorar o servidor. De acordo as investigações, ele demonstrava praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas, valendo-se de sua condição de Policial Penal.

Em decorrência das investigações efetuadas, o Policial Penal, foi flagrado em filmagens realizadas no final da tarde de desta sexta-feira (17), enquanto fazia ronda no Complexo Penitenciário de Brasília, colocando uma grande quantidade de maconha, para o interior de um dos blocos do Centro de Detenção Provisória.

Após confirmação da natureza da droga, o criminoso foi preso em flagrante delito na região administrativa de Ceilândia.

Em audiência de custódia, o Policial Penal teve sua prisão preventiva decretada.

*Com informações da PCDF