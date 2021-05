Premiação de jornalismo será lançada hoje por meio de live

São Paulo, SP 12/5/2021 – A live de lançamento do Prêmio Comunique-se servirá para dar início ao primeiro turno de votaçãoTransmissão online marcará o início do primeiro turno de votação do Prêmio Comunique-se 2021

Iniciativa lançada pelo Grupo Comunique-se em 2003, o Prêmio Comunique-se será retomado em 2021. E o primeiro ato da premiação que se consagrou diante da imprensa como o “Oscar do Jornalismo Brasileiro” será realizado a partir das 19h30 desta quarta-feira, 12 de maio. Live realizada por meio do YouTube marcará a volta da iniciativa dedicada a reconhecer os principais nomes da comunicação do país.

Apresentada por Rodrigo Azevedo, CEO do Grupo Comunique-se e idealizador do Prêmio Comunique-se, a live servirá para explicar o mecanismo de escolha dos indicados; divulgar o cronograma da disputa, que revelará os vencedores deste ano em megalive programada para novembro; confirmar as categorias; anunciar a mais nova divisão presente na premiação; e dar início ao primeiro turno de votação.

A partir do evento online desta quarta-feira, jornalistas de todo o país e a comunidade de leitores do Portal Comunique-se serão convidados para participarem do primeiro turno de votação, que ficará disponível até 30 de maio — o link da plataforma de votação será divulgado durante a live.

O primeiro turno de votação servirá para a definição dos 10 indicados de cada categoria e subcategoria da premiação. Posteriormente, os nomes serão revelados pela organização da disputa, com o público sendo novamente convidado a votar na segunda fase.

Para Anderson Scardoelli, editor-chefe do Grupo Comunique-se, a live ajudará o Prêmio Comunique-se a retornar em grande estilo, após uma pausa em 2020 por causa da pandemia da Covid-19 no país. “Vamos movimentar a imprensa de forma virtual, aproximar os colegas e, claro, valorizar o jornalismo brasileiro.”

Website: http://premio.comunique-se.com.br/