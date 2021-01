Prêmio Zayed de Sustentabilidade abre inscrições para a edição de 2022

São Paulo – SP 6/1/2021 – As inscrições serão aceitas até 6 de maio de 2021, por meio do portal on-line do prêmio, em cinco categorias de sustentabilidade.Escolas secundárias, pequenas e médias empresas e organizações sem fins lucrativos são convidadas a enviar inscrições antes do prazo final de 6 de maio de 2021

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para recompensar projetos de impacto, inovação e inspiração, anunciou oficialmente que a edição de 2022 já está aberta para inscrições.

As inscrições serão aceitas até 6 de maio de 2021, por meio do portal on-line do prêmio, em cinco categorias de sustentabilidade: Saúde, Alimentos, Energia, Água e Escolas de Ensino Médio Globais.

A abertura para inscrições segue uma decisão prudente que foi tomada pela administração do Prêmio no início de setembro de adiar a Cerimônia de Premiação 2021 em esforços para salvaguardar a saúde e o bem-estar de todos os participantes, à luz da pandemia global. Os candidatos que se inscreveram para o ciclo 2021, agora adiado, entrarão automaticamente na edição de 2022.

Comentando sobre o lançamento do ciclo de prêmios 2022, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade disse: “Como um catalisador para a mudança e transformação positiva, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade continua seu esforço para capacitar dinamicamente pequenas e médias empresas e organizações não-lucrativas, ao mesmo tempo em que incentiva e capacita os jovens a assumir um papel ativo no apoio às suas comunidades e se tornarem futuros líderes de sustentabilidade ”.

O ministro acrescentou: “O apoio do Prêmio aos pioneiros da sustentabilidade reflete uma visão e uma ética compartilhadas globalmente que propõem uma abordagem integrada para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Respaldado por um histórico de 12 anos de premiação de excelência em sustentabilidade, acreditamos que o Prêmio vai atrair mais uma vez os pioneiros mais inovadores do mundo, cujo trabalho hoje é ainda mais imperativo enquanto o mundo navega pelos efeitos adversos da pandemia COVID-19, sobre as nações e os meios de subsistência das pessoas ”.

Inspirado no desenvolvimento sustentável e no legado humanitário do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio entra em seu 14º ciclo de inscrições, tendo premiado um total de 86 vencedores cujas soluções ou projetos escolares, direta ou indiretamente, transformaram positivamente as vidas de mais de 335 milhões de pessoas, até o momento.

O fundo anual de US$ 3 milhões do Prêmio premia os vencedores com US$ 600.000 em cada categoria; a categoria Global High Schools é dividida em seis vencedores da região mundial, com cada escola podendo reivindicar até US$ 100.000 para iniciar ou expandir ainda mais seu projeto. As seis regiões mundiais da categoria Global High Schools são Américas, África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África, Europa e Ásia Central, Sul da Ásia e Leste Asiático e Pacífico.

Embora os formulários de inscrição variem de acordo com a categoria, os elementos principais de cada inscrição são formas inovadoras pelas quais a tecnologia, os aplicativos e as soluções estão conduzindo uma transformação positiva na vida das pessoas. Para as categorias de Saúde, Alimentos, Energia e Água, as organizações devem demonstrar que estão melhorando o acesso a produtos ou serviços essenciais e têm uma visão de longo prazo para melhores condições de vida e de trabalho. Para a categoria Global High Schools, seus projetos devem ser liderados por alunos, com ênfase no envolvimento ativo dos alunos nos processos de planejamento, implementação e monitoramento.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade tem um processo de avaliação em três etapas, começando com a auditoria devida conduzida por uma consultoria independente de pesquisa e análise. Este processo identifica as candidaturas qualificadas e resulta na definição dos candidatos pré-selecionados. Em seguida, as avaliações são realizadas por um Comitê de Seleção que consiste em painéis de especialistas internacionais independentes de categorias específicas. A partir dessa lista de candidatos, os finalistas são escolhidos e, em seguida, enviados ao Júri do Prêmio que seleciona os vencedores, em todas as cinco categorias.

Os vencedores serão anunciados em 2022 durante uma cerimônia de premiação que fará parte da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW). Mais detalhes serão compartilhados nos próximos meses.

Para obter mais informações, basta acessar o site www.ZayedSustainabilityPrize.com

