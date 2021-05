Projeto MPB em Movimento traz músicas baiana e sergipana na programação

Salvador, BA 12/5/2021 – O projeto MPB em Movimento, que integra as ações do Petrobras Cultural, viaja de modo virtual por cidades do Norte e Nordeste. Neste sábado, 15, às 21h, a cantora baiana Marcia Castro traz para o público o resultado de suas andanças pelo mundo e experimentações.

O projeto MPB em Movimento, que integra as ações do Petrobras Cultural, viaja de modo virtual por cidades do Norte e Nordeste. Neste sábado, 15, a cantora baiana Marcia Castro traz para o público o resultado de suas andanças pelo mundo e experimentações, além da base da música da Bahia que está muito presente em seus trabalhos. A apresentação acontece às 21h nos canais MPB Play e Marcia Castro no YouTube.

Na sexta-feira, 14, às 19h, é a vez do cantor sergipano Arthur Matos fazer um show intimista com algumas faixas do álbum “Você”, lançado em 2020, além de outras músicas autorais da carreira. O show será transmitido pelo Instagram @mpbemovimento.

As reflexões sobre a cena musical brasileira também integram a programação do MPB em Movimento. Na quarta-feira, 12, às 20h, o público poderá assistir ao webinário “Gestão de Carreira Artística” com os gestores Alex Pinto e Ricardo Rosa. A conversa será exibida pelo canal MPB Play no YouTube.

Na primeira etapa do projeto, que foi interrompida pela pandemia do coronavírus, Mariene de Castro se apresentou na Concha Acústica, em Salvador, com show de abertura da banda ABC do Samba. Já nas cidades de Manaus, Recife, Fortaleza e Natal o cantor João Bosco cantou seus principais sucessos num show intimista. Nestas cidades, os artistas Nicolas Jr (AM), Ganga Barreto (PE), Jota (CE) e Lene Macedo (RN) fizeram os shows de abertura. Para a retomada digital, o projeto mantém a essência de conectar um artista local e uma atração nacional.

MPB em Movimento é uma realização da Caderno 2 Produções com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei federal de Incentivo à Cultura – Ministério do Turismo. Em duas décadas integrando o programa Petrobras Cultural o projeto, que anteriormente se chamava MPB Petrobras, já levou a diversas cidades do nordeste grandes nomes da Música Popular Brasileira em mais de 500 shows, 20 cidades percorridas e mais de 1 milhão de espectadores nas apresentações. Agora em formato digital, os shows passam a atingir todo o Brasil.

Serviço:

O quê: Arthur Matos e Marcia Castro no projeto MPB em Movimento, em formato digital

Programação:

12/05 | 20h – Webinário: “Gestão de Carreira Artística”, com Alex Pinto e Ricardo Rosa

14/05 | 20h – Arthur Matos (Aracaju), no perfil @mpbemmovimento no Instagram

15/05 | 21h – Marcia Castro, nos canais MPB Play e Marcia Castro no YouTube

Website: https://mpbemmovimento.com.br/home