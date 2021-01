Ranking apresenta as músicas Gospel mais tocadas de 2020

São Paulo 6/1/2021 – Músicas gospel mais tocadas de 2020Ranking preparou uma lista das 20 músicas gospel mais tocadas em 2020, segundo um levantamento feito no Top Charts Crowley.

Segundo um levantamento feito no Top Charts Crowley a musica gospel segue quebrando barreiras dentro do gênero, a lista contempla faixas recém-lançadas, como “Tua presença” do cantor Paulo Neto, que também entrou no top 20 geral – sendo a primeira representante do gênero gospel neste ranking. Destaque também para “Rompendo Limites”, do Bispo Rodovalho, na 5ª posição.

A lista é liderada pela música “Algo Novo” da banda Kemuel, que ocupa o 1º lugar no ranking dos artistas mais ouvidos”, seguida por “Não Pare” de Midian Lima e, “Todavia me Alegrarei” do Leandro Soares.

O ranking segue com músicas tradicionais do catálogo. “Deus de Promessas”, sucesso do Davi Sacer (feat. Simone) lançado em 2018, ocupa o sétimo lugar, e se mantém como a mais ouvida na página do cantor nos streamings – Aline foi a primeira do gênero a atingir a marca de 1 milhão de fãs nas plataformas. Fernandinho com “Galileu” na 16º posição e “O que tua Glória fez comigo”, do cantor Hélio Borges de 2019 que está em 18º lugar.

Os artistas, juntamente com Gabriela Rocha, ocupam o pódio dos 20 artistas mais ouvidos no Top Charts Crowley. Muitos dos artistas citados acima já foram premiados no Gospel Day, premiação da Deezer para reconhecer os artistas gospel mais escutados na plataforma.

Os outros ranqueados foram: “Só quem tem Raiz”, de Sarah Farias. “A Casa é Sua”, da banda A casa. “Ousado Amor”, do cantor Isaias Saad, “Girassol”, de Priscila Alcântara e Whindersson Nunes e “Me ajude a melhorar”, do renomado cantor Eli Soares.

