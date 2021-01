Ranking apresenta os livros cristãos mais vendidos de 2020

São Paulo 6/1/2021 – Passei anos da minha vida tentando colocar em palavras tudo aquilo que eu vivi, toda a minha experiência

E agora divido com todos vocês na minha biografia.Ranking dos 10 livros mais vendidos de 2020: a Bíblia Sagrada continua sendo o item mais vendido, em todas as suas categorias, o segundo livro mais vendido no período foi a biografia do Bispo Robson Rodovalho, que surpreendeu com a marca de 100 mil vendas

A maioria das publicações evangélicas usa o livro sagrado dos cristãos como base para se aprofundar em temas específicos, como vida em família, casamento e estudos bíblicos. É principalmente sobre esses assuntos que se referem os livros da lista a seguir, feita com base nos rankings da Amazon, Submarino e informações consultadas nas principais editoras do Brasil.

O segundo livro mais vendido no período foi “Minha Vida Uma Chama” biografia do Bispo Robson Rodovalho que surpreendeu com a marca de 100 mil cópias vendidas, apenas na primeira tiragem, boa parte dessas vendas foi impulsionada pelos fies da igreja Sara Nossa Terra, segundo dados levantados pelo portal Gazeta Cristã.

“Passei anos da minha vida tentando colocar em palavras tudo aquilo que eu vivi, toda a minha experiência. E agora divido com todos vocês na minha biografia”, declarou Bispo Rodovalho, Fundador e Líder Global da Igreja Sara Nossa Terra.

Na lista também entraram outros escritores brasileiros como o Juiz Federal William Douglas, Pastor Tiago Brunet e Rodrigo Alvarez.

Desde 2018, as principais livrarias têm diminuído suas atividades pelo país, com fechamento de lojas e grandes percalços econômicos. Em 2018, a Livraria Cultura anunciou um plano de recuperação judicial, na intenção de renegociar dívidas com fornecedores e bancos, que somaram mais de R$285 milhões.

Esta descensão pode ser atribuída, em parte, à mudança de comportamento e adaptações aos info-produtos, que podem ser acessados de qualquer dispositivo. As facilidades que a tecnologia proporciona, sem dúvida, contribuíram para que muitos leitores optassem por plataformas digitais, por possuírem custos reduzidos. Porém, muitos leitores continuam fiéis às livrarias. Isso tudo afeta diretamente as editoras, o que gera uma crise no ramo editorial.

Contudo, este cenário parece não afetar muito as editoras do segmento religioso. Um exemplo é a Editora Central Gospel, criada há cerca de 20 anos pelo Pastor Silas Malafaia e sua esposa Elizete Malafaia. Em 2019, apesar de ter pedido recuperação judicial, vem retomando de forma exponencial.

Outras editoras religiosas parecem sequer ter entrado nesta crise, já que a maioria possui distribuição em seus respectivos portais, e existe uma ascensão de vendas ano a ano.

Pegando este gancho, o Portal Gazeta Cristã levantou o ranking dos 10 livros mais vendidos de 2020. A Bíblia Sagrada continua sendo o item mais vendido, em todas as suas categorias e variações (Bíblia para mulher, Bíblia com comentários, Bíblia de estudo e Bíblia infantil).

1 – Bíblia Sagrada

Autor: Diversos

Um dos livros mais antigos do mundo todo, a Bíblia conta a história da humanidade desde a criação de tudo o que existe até os primeiros acontecimentos após a morte e a ressurreição de Jesus, o filho de Deus.

2 – Minha Vida Uma Chama – Biografia

Autor: Robson Rodovalho

O livro conta a história do líder fundador do Ministério Sara Nossa Terra, narrado em primeira pessoa. Em seu livro de memórias, Bispo Robson Rodovalho desnuda sua história de forma íntima e profunda, relatando suas dores e os acontecimentos marcantes ao longo de sua jornada.

Um relato sobre sua adolescência, e um acidente fatal que mudou sua percepção de vida. Rodovalho compartilha a história de sua família e do encontro com a companheira de jornada e ministério, Bispa Lúcia Rodovalho.

3 – Para que Estou na Terra? Uma Vida com Propósitos

Autor: Rick Warren

O livro é apresentado como uma jornada espiritual pessoal de 40 dias em 40 capítulos. As 5 seções principais do livro são adoração, Igreja, discipulado, ministério e da Mission. Eles representam cinco propósitos de Deus para a vida humana na Terra.

4 – O Poder Secreto da Oração e do Jejum

Autor: Mahed Chavda

Livro contando a história da conversão de um indiano hinduísta. O testemunho das graças de Deus alcançadas pelo ministério.

5 – Especialista em Pessoas

Autor: Tiago Brunet

O livro fala sobre a diferença entre a vida real e um mundo ideal criado pelo autor.

6 – O Poder dos 10 Mandamentos

Autor: William Douglas

O que William Douglas revela nesta obra é uma forma diferente de olhar para a lista divina, sob um ponto de vista não só positivo, mas que demonstra o caráter amoroso de Deus.

7 – Cristianismo Puro e Simples

Autor: C.S. Lewis

A intenção de Lewis não era gerar atritos sobre divergências teológicas, mas expor o pensamento cristão de forma objetiva. No Livro I, o autor expõe argumentos que embasam a Lei da Natureza Humana.

8 – Cristo

Autor: Rodrigo Alvarez

Alvarez conta a história de Jesus do ponto de vista do jornalista. Sem se contagiar pela religiosidade do tema, o autor liberta o leitor para ver Jesus sob seu próprio ponto de vista.

9 – Além dos Limites

Autor: Robson Rodovalho

O livro se trata de um conteúdo de autoajuda para que o leitor aprenda a conhecer e saiba lidar com seus limites.

10 – Teologia bíblica na prática: um guia para a vida da igreja

Autor: Michael Lawrence

Neste livro, o pastor e doutor Michael Lawrence une os mundos acadêmico e eclesiástico em uma obra acessível que desenvolve a importância prática da teologia bíblica.