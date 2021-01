Segundo dados, crescem casos de ansiedade e depressão durante a pandemia

São Paulo, SP 6/1/2021 – Casos de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e depressão obtiveram aumento com o isolamento social. Pensando nisso, Vívika Sorensen Barone, responsável pelo E2 Quântico, acentua opções de tratamento

Segundo dados disponibilizados por uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, o isolamento social, prerrogativa para conter a disseminação do novo Coronavírus, trouxe impactos negativos quando o assunto é saúde mental.

Ao avaliar o estudo, foi possível constatar aumento nos casos de depressão – que dobraram no período, enquanto os casos de ansiedade subiram cerca de 80%. Além disso, quase 10% dos entrevistados relataram sentir estresse agudo.

O crescimento exacerbado dos casos de problemas relacionados à saúde mental teve reflexos. Estes podem ser notados, por exemplo, na disparada de vendas de medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos.

Segundo dados da IQVIA, o crescimento na venda dos antidepressivos foi de 9,62% quando se compara o início da pandemia com o ano anterior. Ainda citando os mesmos dados e períodos, foi possível constatar aumento de 10% na compra de remédios para dormir e calmantes.

Tratamentos

Aqueles que são acometidos por algum problema relacionado à saúde mental devem procurar ajuda especializada. Ainda assim, existem muitos tratamentos complementares que podem colaborar para o sucesso de um paciente que realiza acompanhamento psicológico.

Vivika Sorensen Barone, sócia-fundadora do E2 Quântico, explica que o ideal é manter o equilíbrio. “Podemos mesclar diferentes estratégias, iniciando pela indicação do médico tradicional. Paralelo a isso, então, trabalhamos a alimentação balanceada, exercícios físicos e também a terapia quântica”, indica.

Vivika compartilha que já realizou mais de 3 mil atendimentos à frente do E2 Quântico e que a ferramenta pode ser um diferencial para tratamentos. “Pacientes em busca da expansão da consciência e equilíbrio, encontraram no quântico a possibilidade de um tratamento com paz, alegria e prosperidade”, afirma.

A especialista afirma que o trabalho energético é capaz de desconstruir padrões e condicionamentos negativos, assim como ressonâncias negativas, apoiando a reorganização da vida pessoal e trazendo força para desafios do cotidiano. “Quando cuidamos e equilibramos nosso interior, temos resultados expressivos. Por isso, complementar tratamentos tradicionais com a terapia quântica pode acelerar o restabelecimento pleno de um paciente”, finaliza.

Terapia Quântica

À frente do E2 Quântico, Vívika Sorensen Barone iniciou sua trajetória com um curso na área de Terapia Alternativa em Radiestesia, Diagnose Energética, em 2009.

Desde então, Vívika investiu em uma formação continuada — como a especialização em Terapia Quântica — até criar o processo E2 | QUÂNTICO® (Equilíbrio Energético Quântico), composto por seis fases, dependendo das características e necessidades de cada pessoa.

Para mais informações sobre medicina quântica e para conhecer a formação e os processos utilizados por Vivika no E2 Quântico, basta acessar: https://www.e2quantico.com.br/index.

Website: https://www.e2quantico.com.br/index