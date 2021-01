Seguros são indispensáveis para garantir um ano tranquilo

6/1/2021 – Contratar o serviço é um meio de garantir um amparo financeiro em um momento de dificuldade

O ano de 2021 já chegou. E depois de um ano como 2020, nada melhor do que começar esse novo ciclo mais protegido. Apesar de não ser possível prever quando alguma coisa indesejada irá acontecer, é possível se prevenir. E a melhor forma de fazer isso é contratando um seguro. Alguns produtos são considerados indispensáveis para caso aconteça algum imprevisto, como: o seguro de vida, residencial e de automóvel.

Segundo Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da Corretora de Seguros Bancorbrás, contratar um seguro é um meio de garantir um amparo financeiro em um momento de dificuldade. “É uma forma de ajudar o cliente a se reerguer em uma situação inesperada”, afirma.

Uma doença grave, um assalto à residência, um acidente de carro ou até mesmo a necessidade de uma consulta emergencial para o pet são alguns exemplos de acontecimentos inesperados que necessitam de suporte e proteção financeira. “Para garantir um ano seguro, é preciso pensar em todos os aspectos do dia a dia, da casa até a própria saúde”, explica Luiz Carlos.

Seguro de Vida

O seguro de vida oferece cobertura em caso de afastamento do trabalho por doença ou acidente; pagamento do valor contratado em caso de doença grave ou invalidez por acidente; pagamento de despesas médicas e hospitalares; antecipação do pagamento da cobertura em caso de doença terminal e outras. Além disso, o produto também oferece assistência funeral, em caso de falecimento.

Seguro Residencial

O seguro residencial cobre danos causados por incêndios, quedas de raios e explosão causada por gás empregado no uso doméstico e suas consequências, como desmoronamento, despesas com combate ao fogo, desentulho do local e assistência 24 horas. Segundo o diretor executivo da empresa, o produto também oferece assistências que ajudam a evitar despesas inesperadas no dia a dia, como, por exemplo, o check-up para idosos e crianças, que tem como objetivo prevenir e inspecionar a casa para evitar que acidentes ocorram; e às voltadas pets e bicicletas.

Seguro Auto

O produto oferece proteção contra danos causados por colisão, incêndio acidental, roubo ou furto, inundação, queda de objeto sobre o veículo e também danos em consequência de acidentes aos pneus ou à pintura. O serviço também conta com a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa, a qual se o motorista segurado for responsável por algum acidente que resulte em danos materiais ou corporais a outras pessoas, a seguradora paga as despesas. “O seguro auto é fundamental para a tranquilidade do motorista”, afirma. Além de assistência 24 horas, os clientes têm a oportunidade de personalizar o produto de acordo com as necessidades do veículo.