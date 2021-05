Ação da Cufa-DF presenteia mães das favelas

O dia terminou com um delicioso jantar oferecido pelo Coco Bambu Restaurante, no Lago Sul

Para celebrar o Dia das Mães, na última quinta-feira, a Central Única das Favelas no DF em parceria com a Cachos Brasil, Hélio Diff, Nara Veiculos Mitsubishi e Coco Bambu Restaurante, possibilitou para dez mulheres, moradores de regiões em vulnerabilidade social que participam do projeto Mães da Favela, uma tarde e noite especiais.

A ação ofereceu um cronograma de atividades que começou ainda pela manhã quando as mães foram apanhadas em casa e, após o almoço, levadas pelos confortáveis automóveis da Nara Veiculos Mitsubishi para um dia de beleza com direito à serviços de cabelo, maquiagem, unhas e sobrancelhas nos salões Hélio Diff e Cachos Brasil. O dia terminou com um delicioso jantar oferecido pelo Coco Bambu Restaurante, no Lago Sul.

De acordo com o presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, as mães que participaram da ação foram indicadas por líderes comunitárias de diversas Regiões Administrativas do DF e o objetivo foi proporcionar um pouco de lazer, conforto e bem-estar para essas chefes de família que passam por momentos tão adversos e difíceis, principalmente em tempos de pandemia.