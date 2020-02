Acordo entre MP e grupo Paulo Octávio garante construção de escola no Sol Nascente

Foi inaugurada, nesta quinta-feira (13), a Escola Classe Juscelino Kubitschek, que vai atender 900 alunos de quatro a dez anos, da educação infantil e do ensino fundamental, até o 5º ano. O evento reuniu o alto escalão do Executivo local, administradores regionais e vários parlamentares, além da comunidade local. As autoridades visitaram as instalações da escola, que estava toda enfeitada com balões coloridos, antes de se reunirem na quadra de esporte para a cerimônia de inauguração.

Em um desdobramento das ações que questionaram irregularidades ambientais e urbanísticas na obra do Shopping JK, em Taguatinga, a empresa Paulo Octávio, responsável pela construção da escola, firmou acordo com o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) para corrigir falhas e oferecer contrapartidas pelos erros que não puderem ser reparados.

“A Secretaria de Educação está muito feliz por entregar esta escola, que é um sonho para toda comunidade do Sol Nascente”, afirmou o secretário de Educação, João Pedro Ferraz, acrescentando que é intenção do GDF entregar equipamentos como a nova unidade escolar em todo o Distrito Federal, com estrutura física moderna e servidores e professores bem preparados.

Para Ferraz, a escola é um sonho de toda comunidade. “A Secretaria está entregando esse prédio de excelência. Mas uma escola não se faz apenas com prédio, argamassa, mas com professores, alunos e comunidade. Precisamos e temos um corpo docente de primeira linha”, frisou.

Representando o governador Ibaneis Rocha, o vice-governador Paco Britto lembrou que a EC JK é a terceira escola desta gestão. No ano passado, o governador Ibaneis Rocha inaugurou os Centros de Educação de Primeira Infância (CEPIs) Azulão e Bambu, em Samambaia, beneficiando 350 crianças, e, nas próximas duas semanas, está previsto inaugurar outros cinco.

Dirigindo-se aos presentes que lotaram o ginásio da escola, Paco Britto pediu empenho aos pais, aos alunos e aos professores da Escola Classe JK “para que ajudem a cuidar da escola, para que esta e futuras gerações trilhem um caminho de sucesso e de realizações”.

A esperta Ana Luíza Alves, 10 anos, entendeu o recado. Aluna do 5° ano, disparou: “Temos que cuidar, mesmo. Aqui é tudo diferente. É uma escola que eu gosto, porque tem opções para brincadeiras. E a festa está muito legal”, opinou, após saborear um pedaço de bolo.

Trata-se de uma escola moderna e equipada com espaços lúdicos, onde os pátios têm pisos emborrachados para proteção das crianças. Outro diferencial está na interação dos estudantes, a partir de estudos multidisciplinares e o contato com a horta e o teatro de arena. Na educação física, os estudantes são protegidos por um ginásio coberto, com vestiários equipados com duchas.

Além disso, são 16 salas de aulas – oito para a educação infantil e oito para o ensino fundamental; além das salas de música, com tratamento acústico, de artes e leitura e dos três laboratórios – de artes, ciência e informática. Outros destaques são a brinquedoteca e a cozinha experimental.

Com tantas opções, a família de Alana Monteiro, 20 anos, foi atraída pela novidade na cidade. Ela esteve hoje, no local, procurando vaga no quarto ano, para o primo de nove anos, Felipe Monteiro. “A gente precisava demais. Aqui não tinha escola boa”, considerou, acrescentando que precisava deslocar por meia hora, considerando a distância de uma escola mais próxima, em Ceilândia.

Diferenciado

Para a diretora Marilda Rosa, a escola classe é um projeto diferenciado. “É um marco histórico na educação pública do DF, porque esta escola foi pensada pela equipe de arquitetos da Secretaria de Educação”, elogiou. “O projeto é inovador em termos de logística e estrutura física para atender a área pedagógica”, continuou.

A professora Leiliane Leal trabalha com 28 alunos na faixa etária de quatro anos. Ela estava apenas com 12 deles, no refeitório, almoçando, quando a equipe de governo e convidados chegaram para visitar o espaço. “É um projeto muito inovador. É mais fácil colocar na plataforma curricular, pois têm muitos recursos”, disse, enquanto servia os pequenos.

Área

Construída em um terreno com 4.550 m², a escola classe JK localiza-se na Quadra 500 do trecho 01 do Sol Nascente. A escola recebeu esse nome em homenagem ao legado do estadista – presidente Juscelino Kubitscheck, que há 60 anos inaugurou Brasília.

A estrutura também pode receber a comunidade escolar. A unidade vai beneficiar famílias dos 88.577 mil moradores da 32ª região administrativa do DF, Sol Nascente/Pôr do Sol, conforme dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan).

Paco Britto anunciou que o GDF vai fazer muito mais para garantir o desenvolvimento da região do Sol Nascente/Pôr do Sol e de todo o DF. “Apenas para citar alguns, aqui terá uma UPA, mais escolas, creches e delegacia. Vamos fortalecer o empreendedor local, dar segurança para que o comércio cresça e gere renda e emprego para os moradores locais.”

Notícia que a moradora de Sol Nascente, Nisalva dos Santos, 32 anos, recebeu com alegria. Com um bebê de seis meses no colo, ela participou da festa de inauguração, com toda família. Mãe de dois filhos, de quatro e seis anos, matriculados na escola classe JK, ela agradeceu o “presente”. “Outras escolas ficavam muito longe. E esta escola é muito bonita e o projeto com música, informática e arte é muito atrativo”, opinou.

*Com informações da Agência Brasília