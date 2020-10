Alok e Nelsinho voltam a Brasília pelo Rally dos Sertões

Como bons filhos a casa tornam, DJ e piloto criados na capital federal terão a oportunidade de percorrer os caminhos do Cerrado pela maior competição off-road das Américas

Correr um rally pelo interior do Brasil já é uma emoção a parte para quem participa e conhece as belezas escondidas. Agora, imagine que no caminho esteja um local que evoque tantas e tantas recordações pessoais. Para o DJ Alok e o piloto Nelsinho Piquet, esse lugar é Brasília.

A 28ª edição do Sertões, que larga no próximo dia 30 de outubro de São Paulo e chega dia 07 de novembro em Barreirinhas (MA) terá a participação de algumas das maiores personalidades do entretenimento brasileiro e de pilotos mundialmente famosos. A lista inclui o chef de cozinha franco-brasileiro Olivier Anquier, o empresário e apresentador Álvaro Garnero, os pilotos Rubens Barrichello, Thiago Camilo, Felipe Fraga e os brasilienses de coração Alok e Nelsinho Piquet.

Nascido na Alemanha, mas criado na capital federal, Nelsinho Piquet terá a chance de disputar a competição na capital a bordo de um off-road UTV Can-Am Maverick X3. “Sem dúvida vai ser uma experiência muito especial: é o maior Rally das Américas, conhecido por seus desafios e belezas; e ainda esse ano vai passar por minha cidade, Brasília, e chegar em Barreirinhas, o local que escolhi para ter minha casa de férias e que considero um dos lugares mais bonitos do Brasil”, declarou o filho do tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet.

Nelsinho gravou uma série de vídeos falando sobre seus lugares favoritos e o que é imperdível em Brasília. Acesse o Instagram da Setur-DF (www.instagram.com/SeturDF) e confira as dicas do piloto, que já morou em diversos lugares mundo afora, mas afirma que considera a capital federal sua casa. “Sinto muita saudade de Brasília, é uma cidade maravilhosa, onde tenho amigos, minha família e onde comecei no automobilismo. Quando venho procuro aproveitar ao máximo o que a cidade tem a oferecer”, afirma.

Entre os lugares favoritos de Nelsinho na capital estão o Lago Paranoá e o Parque da Cidade. “São dois lugares que eu adoro, com muito espaço aberto, muito verde. Nunca deixo de correr no parque e de dar uma volta no lago de jet ski ou de lancha com meu pai”, revela ele, que faz questão de apresentar os principais pontos turísticos de Brasília para quem nunca veio aqui. “Uma volta pelos ministérios, pela Catedral, pela Torre de TV, pelo autódromo e pelo Pontão do Lago Sul é um roteiro imperdível”, aponta.

Se para Nelsinho a velocidade é algo corriqueiro, para o DJ Alok será uma experiência inédita. Sua primeira experiência no automobilismo será justamente no Sertões 2020 também a bordo de um UTV. Mais do que a aventura ou a adrenalina de desbravar o interior do Brasil em alta velocidade, o que mais atraiu a atenção de Alok para o maior rally das Américas foi sua dimensão social. Tanto que, após sua participação na segunda etapa do Sertões 2020, o DJ fará questão de conhecer a primeira Unidade de Teleatendimento (UTA) entregue pelo SAS Brasil, a ação social oficial do Sertões desde 2013, que oferecerá atendimento médico de qualidade e gratuito às comunidades carentes por onde a prova vai passar.

“Foi um prazer enorme aceitar fazer parte dessa ação e não pensei duas vezes em participar. É sempre uma honra e alegria fazer parte de iniciativas que impactam positivamente a vida das pessoas e participar do Sertões 2020, que tem como grande campeão a solidariedade através do SAS Brasil, é realmente muito prazeroso”, destaca.

As ações sociais do Rally dos Sertões exaltadas por Alok deixarão um legado importante no Distrito Federal, onde haverá a distribuição de cestas básicas para regiões carentes, com produtos comprados de pequenos comerciantes e produtores e onde a população terá acesso ao teleatendimento do SAS Brasil.

Segundo a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, que é embaixadora do Sertões 2020 em Brasília, a presença de grandes nomes do entretenimento e do esporte no rally engrandece a dimensão social da competição. “São nomes que usam seu prestígio para divulgar as ações de solidariedade que são o foco da edição deste ano. E Brasília tem ainda o privilégio de ter duas personalidades que podem apresentar a cidade para o mundo com esse olhar especial e afetuoso de quem é daqui”, diz.

O Rally dos Sertões chega em Brasília no dia 31 de outubro, em sua primeira parada, e parte no dia 02 de novembro. Em um ano diferente, em meio a uma pandemia, o Sertões se reinventou e se transformou no “Rally da Solidariedade”. O lado competitivo da prova foi adaptado e traz um protocolo de segurança especial. A caravana ficará isolada em bolhas, acampamentos fechados, ao longo do percurso.

Por Secretaria de Turismo