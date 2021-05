Avenida Hélio Prates vai receber R$ 68 mi em obras

Primeira etapa da reforma teve início nesta terça-feira (25) com aporte de R$ 14 milhões e expectativa de gerar 875 empregos

Agência Brasília

A Avenida Hélio Prates, uma das mais importantes de Taguatinga e Ceilândia, começou a ser reformulada nesta terça-feira (25). Com investimento superior a R$ 68 milhões, o governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço para o início da primeira etapa da obra e anunciou a licitação da segunda.

A Hélio Prates, cujo nome homenageia um ex-governador do Distrito Federal, é conhecida pela vida pulsante e por abrigar diversas instituições de ensino, de saúde e de esporte, além de residências e um forte comércio. Toda essa concentração faz com que a região esteja sempre movimentada e, portanto, necessite de cuidados do governo ao longo de seus 7,2 quilômetros de extensão.

Na primeira etapa da obra, que tem início nesta terça-feira (25), serão investidos mais de R$ 14 milhões para a ampliação e remodelação de calçadas e estacionamentos, pavimentação e paisagismo em um trecho de 1,7 quilômetros. O consórcio HP, composto pelas construtoras LDN LTDA e AMC Engenharia e Construção LTDA, será responsável pela execução dos serviços. A expectativa é de que sejam gerados 875 empregos.

A primeira etapa das obras será realizada entre a Via N3 até a Via M1, nas quadras QNN17, QNN18, CNN1, CNN2, QNN1, QNN2, QNM2 e QNM1. E não será uma simples reforma. As calçadas serão ampliadas, com acessibilidade e travessias, os bolsões de estacionamentos públicos serão reordenados; uma via marginal será incluída; e a via vai ganhar pavimentação em concreto na faixa de rolamento na Via MN1. Além disso, a nova Hélio Prates terá paisagismo, mobiliário urbano e serviços complementares de drenagem e sinalização.

“Essa obra requalifica a principal avenida que liga Ceilândia a Taguatinga. A pulsação das duas cidades fez com que nossa equipe de trabalho recuperasse projetos que estavam esquecidos. Montamos um comitê para recuperação deste projeto e fomos atrás dos recursos, que estavam perdidos. Agora, essa obra começa e vai dar vida para a população de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Taguatinga”, destaca o governador Ibaneis Rocha.

Avenida terá corredor exclusivo para o BRT, calçadas remodeladas com acessibilidade e outras melhorias

Para o secretário de Obras, Luciano Carvalho, a população vai ficar encantada com a nova avenida Hélio Prates. “A Hélio Prates tem uma veia comercial. Aqui tem comércio forte, igrejas, indústria, feira. Todo esse pessoal vai ser beneficiado. Vamos melhorar o trânsito, a acessibilidade. É um benefício muito grande para uma avenida importante como essa”, acrescenta o secretário.

Etapa II da Hélio Prates

Nesta terça-feira (25), o governador Ibaneis Rocha anunciou a licitação para a etapa II da Avenida Hélio Prates, com investimento superior a R$ 53 milhões. Esta etapa compreende o trecho entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) – Pistão Norte, com extensão de 2.010 metros.

Será feita a ampliação e a remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias; reordenamento e pavimentação de estacionamentos públicos; implantação de pavimentação rígida e recuperação de pavimento flexível; implantação de corredor exclusivo para BRT (Bus Rapid Transit); implantação de ciclovia; paisagismo; inclusão de mobiliário urbano; obras de drenagem; além de sinalização e execução de obras no interior do Parque Ecológico do Cortado, com implantação de lagoas de detenção e solução para contenção de erosão junto ao mirante do parque.