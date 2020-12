CASULO reúne 4 mostras virtuais de teatro no Centro de Juventude do DF

A semana cultural conta com a participação de 51 jovens e realizará bate- papos após as exibições

CASULO é uma semana cultural criada para apresentar o processo de evolução dos jovens que participam da oficina de teatro do Centro de Juventude do DF. Construindo um ambiente sensível e de proteção, a Casulo foi pensada com muito carinho e sentimento de acolhimento para que os alunos pudessem amadurecer seus aprendizados e que, reconhecendo esse período de desenvolvimento, no futuro, eles possam voar alto.

Idealizada e organizada pelo professor Adilson Diaz junto aos jovens e à Coordenação do CJ, a Semana Cultural é uma vitrine para que os jovens participantes mostrem seus trabalhos e coloquem em prática as atividades elaboradas em sala durante os módulos. Reunindo 51 alunos dos quatro módulos da oficina de teatro oferecida nos Centros, a cada ciclo, os jovens participantes elaboram seus projetos de conclusão da oficina. O resultado desse processo se dará em exibições virtuais dos trabalhos que serão transmitidas no canal do IECAP no Youtube nos dias 14, 16 e 18 de dezembro, sempre às 15h – com exceção do último trabalho que será exibido as 20h, também no dia 18.

Os processos mergulharam em caminhos distintos e atento as etapas de cada módulo. Nesse sentido cada núcleo percorreu jornadas equivalentes com as atividades. O Módulo I estudou a obra “Sonho de Uma Noite de Verão” de William Shakespeare, cada aluno teve a autonomia de escolher a cena que mais gostou da peça e a partir desse ponto, elaborar seu vídeo, o resultado final foi o projeto – Fragmentos de Shakespeare. No processo do Módulo II, seguimos a linha adotada na primeira edição da Mostra Interna de Monólogos, em que o repertório de obras e autores foi mais abrangentes ao investigar peças nacionais e internacionais para então estudar os monólogos e projetar a cena a partir do espaço doméstico.

Dentro no Módulo III o percurso adotado foi a criação de um roteiro original que tivesse obrigatoriamente a elaboração de 15 personagens envolvidos na mesma narrativa, como um projeto voltado para o cinema. Por meio de pesquisa sobre filmes que tivessem a mesma estrutura, o episódio piloto recebeu o título de “Gênesis”. Por

fim, o Módulo IV, CeinCena, mergulhou em obras pré-selecionadas como um ponta-pé

provocador. Após debates e estudos, foi definida a temática e a partir desse ponto cada

integrante voltou seu olhar para seu cotidiano e trouxe seu material, em vídeo, para dialogar e tecer o projeto final, nomeado de “Manifesto”.

“Chegar aqui só foi possível porque sempre contamos com um time que não deixou a energia cair. Casulo sintetiza o poder da nossa conexão, acreditamos que a nossa conexão foi e é fundamental para vencermos esse ano. Acreditamos que não há resultado sem trajetória, e que as conquistas só são gratificantes se tivermos com quem partilhar. O coletivo começa a se construir quando compreendemos nosso protagonismo na sociedade”, compartilhou o professor Adilson. O maior desejo com a CASULO é fechar 2020 com muito amor, arte e mostrar que, mesmo com muitas adaptações e desafios, nada será mais forte que a vontade de continuar

Como atuam os Centros de Juventude?

As ações desenvolvidas no âmbito dos Centros de Juventude priorizam o acesso de jovens de famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e aqueles em situação de vulnerabilidade ou risco social, contemplando as minorias, pessoas com deficiência, garantindo condições de acessibilidade e acolhimento a todos os tipos de perfis dentro da faixa etária atendida. Os Centros de Juventude são equipamentos públicos constituídos pela Lei nº 5.142, de 31/07/2013, que institui a Política Distrital de Atenção ao Jovem – PDAJ, regulamentada pelo Decreto nº 35.172, de 14/02/2014, e atualmente executados pelo IECAP – Agência de Transformação Social.

Serviço:

CASULO – Semana Cultural do CJ Data: 14, 16 e 18/12

Horário: 15 horas (exibições do dia 18 às 15h e às 20h) Evento online no Youtube.

Link de acesso: https://bit.ly/2LriWsO

Bate-papo no zoom após as exibições: https://us02web.zoom.us/j/89519922478

Programa:

Mostra Fragmentos de Shakespeare – Sonho de uma Noite de Verão – 14/12 – 15 horas. MIM II – Mostra Interna de Monólogos – 16/12 – 15 horas. Mostra GENESIS – 16/12 – 15 horas. Mostra MANIFESTO – 16/12 – 20 horas.