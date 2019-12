CEU das Artes do Sol Nascente terá laboratório de robótica

A partir do próximo ano, o CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Sol Nascente, oferecerá um laboratório de tecnologia e robótica para atender os jovens em situação de vulnerabilidade. Os equipamentos já estão sendo montados no local, por meio de uma parceria da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), que coordena o espaço, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Campus Party. O laboratório tem previsão para ser inaugurado na última semana de janeiro.

O objetivo é promover a inclusão tecnológica de pessoas menores de 18 anos que vivem em comunidade carentes. No local, os adolescentes terão oportunidade de fazer aulas de eletrônica, mecânica, programação, sensores, robótica, drones, impressora 3D e óculos de realidade virtual que estimulam o desenvolvimento de soluções.

A instalação desse laboratório também representa uma oportunidade de qualificação profissional para os estudantes do Sol Nascente, além de propiciar protagonismo às comunidades na utilização da tecnologia como meio para a resolução dos seus problemas.

* Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania