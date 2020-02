Circuito de Carnaval fora do Plano Piloto – na quebrada também tem folia!

O Carnaval é esperado por todos os brasileiros que gostam de festejar a data, é a festa mais popular do planeta. No Distrito Federal, a folia tem crescido. Só na região do Plano Piloto, 20 blocos estreantes vão tomar as ruas da capital. Pensando nas ruas das outras cidades que compõe o Distrito Federal e Entorno, a Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas), mapeou 21 atividades carnavalescas que vão acontecer em várias cidades do DF e também na Cidade Ocidental (GO).

A RUAS, em especial, está organizando dois blocos que acontecerão em Ceilândia. O Carna Kids + Carnaflow será realizado no sábado de Carnaval, 22 de fevereiro, na Praça do Cidadão. Às 10h, o evento é dedicado para a criançada e conta com brinquedos infláveis, pintura de rosto e pipoca gratuita. A partir das 16h, a festa é dos adultos. DJs da cidade vão comandar as picapes e apresentar um set que vai do funk ao reggae. O segundo organizado pela Ruas é o Carna Sarau. Em parceria com o Sarau Vá – projeto que propaga a cultura da poesia – o evento acontecerá no dia 29 de fevereiro, na Praça da Bíblia, também em Ceilândia.

Os blocos não ficam restritos à Ceilândia, a diversidade é grande no DF e Entorno. Para o público LGBT, as opções são: Carnaval Groove do Bem, no dia 23/02, no TaguaParque, em Taguatinga; e o Bloco LGBTS Folia – Bloco da Diversidade, no dia 25/02, na Cidade Ocidental (GO). No Taguaparque, no dia 14/03, também acontecerá o NeuroBloco. Tem de tudo um pouco: rock, samba, coco, viola, a tradicional marchinha, etc. Outras cidades como Samambaia, Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Gama também têm folia.

Confira toda a programação: