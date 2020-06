Codhab divulga lista para o empreendimento Parque dos Ipês

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulga as listas com a exclusão dos indicados para o empreendimento Parque dos Ipês – Crixá que não assinaram contrato dentro do prazo. Além disso, disponibiliza as relações dos candidatos substitutos, habilitados na Faixa 1 (R$ 0 a R$ 1.800), indicados para as unidades remanescentes.

Serão 41 beneficiários para o condomínio I e 32 candidatos para o condomínio II. A programação de entrega dos apartamentos será informada em breve no portal e redes sociais da Companhia.

O empreendimento Parque dos Ipês, localizado em São Sebastião é destinado para os candidatos Faixa 1. As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m², e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

Confira os nomes abaixo:

lista 1

lista 2

* Com informações Codhab