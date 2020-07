Codhab entrega 88 unidades habitacionais no Sol Nascente

Empreendimento é destinado à faixa de renda 1 e tem 14 prédios – 308 unidades habitacionais, de 48m² e 60m², compostas por dois e três quartos

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) está entregando mais 88 apartamentos no empreendimento Parque do Sol, localizado na quadra 700 da Cidade do Sol (Sol Nascente/Pôr do Sol).

Em atendimento ao Decreto Nº 40.961, de 8 de julho de 2020, não haverá solenidade e apenas os beneficiários que estão sendo contatados pela Companhia deverão comparecer para realizar a vistoria, assinatura de contrato e receber as chaves – o beneficiário único ou o casal (se for o caso). O processo de entrega será feito de modo individualizado para evitar aglomeração.

Além disso, a Codhab esclarece que estão sendo adotados todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias – como uso de máscaras, garantia de distância mínima de dois metros entre as pessoas, utilização de equipamentos de proteção individual e disponibilização de álcool 70%.

“Estamos levando moradia digna aos que mais precisam. Nosso compromisso é continuar cumprindo o papel social, atender à população e garantir qualidade de vida às famílias”, afirma o presidente da Codhab, Wellington Luiz.

Serão beneficiados candidatos da lista geral: idosos, deficientes, vulneráveis e provenientes de realocação, conforme determinam os critérios da Lei nº 3.877/06.

O empreendimento é destinado à faixa de renda 1 e tem, ao todo, 14 prédios – 308 unidades habitacionais, de 48m² e 60m², compostas por dois e três quartos, com sala, cozinha e banheiro.

O residencial foi construído seguindo os critérios de segurança e acessibilidade que a companhia determina. Algumas unidades térreas já serão entregues com barras de acessibilidade nos banheiros, garantindo aos moradores mais segurança, qualidade de vida e satisfação.

Além das obras de habitação, há toda infraestrutura: água, esgoto, drenagem de águas pluviais, energia e iluminação pública. O investimento é pelo Programa Pró Moradia II da Caixa.

* Com informações da Codhab