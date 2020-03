Coronavírus: CUFA cria campanha de doação para regiões mais vulneráveis do país

A Central Única das Favelas, organização brasileira reconhecida nacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural, criou a campanha nacional de conscientização e doação: #cufacontraovirus. Além de informar a população das quebradas, favelas e periferias do país, sobre os cuidados necessários para a prevenção do coronavírus e sobre a importância do isolamento social, a ação visa a arrecadação financeira, de alimentos, de produtos de higiene e de limpeza para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com levantamento realizado pelo Data Favela, maior instituto de pesquisa sobre o território de favelas do mundo, com apenas uma semana de quarentena e sem renda, 72% da população das favelas do Brasil não estão conseguindo manter o baixo padrão de vida. A pesquisa, divulgada em 23 de março, aponta ainda que 1 em cada 3 moradores terão dificuldades em realizar compras de itens básicos para a sobrevivência, como alimentos.

Ao todo, a pesquisa entrevistou, durante o mês de abril, 1.142 pessoas de 262 favelas de todas as regiões do país.

Foi com base no resultado alarmante da pesquisa que a CUFA decidiu criar a campanha #cufacontraovirus. Segundo a organização, em todo o território nacional mais de cinco mil favelas receberão as doações.

Campanha no DF

No Distrito Federal não será diferente, a campanha já está em andamento e todo o material arrecadado será distribuído em Regiões Administrativas desassistidas e em situação de vulnerabilidade social como Sol Nascente, Pôr do Sol e Estrutural

“O nosso propósito com a campanha é minimizar de alguma forma os impactos negativos que a quarentena está trazendo para essa população. Mais de 50% dos moradores de favelas são autônomos e neste momento estão parados. Há pessoas que estão sem alimentos em casa”, ressalta o presidente da CUFA DF, Bruno Kesseler.

Como doar

Para a doação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene basta entrar em contato com os números: (61) 98601-5960 – whatsapp – ou (61) 99575-0770

As doações em dinheiro podem ser feitas por meio de transferência para a conta:

Banco do Brasil

Ag: 2895-9

Conta:401180-5

As. Cresce-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01