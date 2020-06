Covid-19: GDF deve tomar medidas mais drásticas onde aceleram casos

Carros de som estão nas ruas de três cidades do Distrito Federal: Ceilândia, Estrutural e Samambaia, para alertar a população sobre a necessidade de se manter as medidas de isolamento social e os cuidados ao sair de casa, como o uso de máscaras. A medida do governo local é para tentar diminuir o número de casos da Covid-19.

Isso porque no período de uma semana, o número de contaminados pelo novo coronavírus nas três cidades dobrou. Em 25 de maio, eram pouco mais de mil. Nessa segunda-feira, dia 1º de junho, subiram para quase dois mil. As mortes também aumentaram. Pularam de 40 para 61 no período de sete dias.

Caso o trabalho de conscientização e fiscalização dos agentes do DF Legal e da Vigilância Sanitária não surtam efeitos, o governador Ibaneis Rocha admite que estuda adotar medidas mais drásticas nessas cidades.

Apesar dos dados preocupantes da Covid-19 em Ceilândia, Samambaia e Estrutural, o que se vê quando se anda pelas ruas dessas cidades é muita gente circulando, algumas até sem máscaras. Também é possível verificar aglomerações, jogos de futebol e até uma cervejinha entre os amigos. E mesmo com a reabertura de grande parte do comércio em todo o DF, Ibaneis Rocha, pede que as pessoas evitem esses comportamentos e fiquem em casa.

Todo o Distrito Federal possui mais de três milhões de habitantes. As cidades de Ceilândia, Samambaia e Estrutural, que preocupam em número de infectados e mortes pela Covid-19, possuem, juntas, mais de 740 mil moradores.

Radioagencia Nacional