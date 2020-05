COVID-19: RUAS lança financiamento coletivo para apoiar periferias do DF e Entorno

A Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas) lançou um financiamento coletivo que tem como meta arrecadar 40 mil reais e impactar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade em várias regiões periféricas do DF e entorno. Confira: https://benfeitoria.com/apoieperiferiadf

A Ruas também conseguiu ultrapassar a meta de outro financiamento coletivo para apoiar os trabalhadores da cultura do Distrito Federal, pois são profissionais que ficaram sem renda durante a pandemia do coronavírus. A campanha arrecadou mais de 30 mil reais.



A organização começará a distribuir 200 vales gás de cozinha, 200 vales hortifrúti e 200 vales de kit higiene para os trabalhadores da cultura do DF que preencheram um formulário disponibilizado anteriormente. Todo valor arrecadado foi triplicado pelo Fundo Enfrente.

A Ruas tem atuado fortemente nas regiões periféricas do DF para amenizar os impactos da Covid-19. A organização, com apoio de parceiros, doou mais de 900 cestas básicas, mais de 2 mil kits com sandálias, produtos de higiene e limpeza e pequenos auxílios que já impactaram mais de 3 mil famílias.



Acesse ruas.org.br/covid19nasperiferias e confira todas as ações que a organização vem desenvolvendo.

RUAS

A Rede Urbana de Ações Socioculturais é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A organização acredita que desenvolver ações socioculturais, como a cultura, o esporte e o lazer comunitário, é promover a inclusão e a justiça social.