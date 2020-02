Crianças do Sol Nascente receberão materiais escolares gratuitos, resultado do Troco Solidário

Localizado há poucos quilômetros da capital federal, o Sol Nascente já figura na lista das maiores áreas de baixa renda do país. A região vive em meio a vulnerabilidade social e enfrenta dificuldades comuns no Brasil, como a falta de oportunidade e qualidade de vida. Mas a união de ações sociais vem transformando a realidade local. Exemplo disso é a Federação Habitacional do Sol Nascente, que ao longo dos anos se firmou como agente de promoção de políticas públicas na localidade.

Na tarde dessa sexta (7), a FEHSOLNA promoverá mais uma de suas ações. Desta vez, voltada às crianças da comunidade. Serão entregues lápis, canetas, livros, canetinhas, cadernos, entre outros materiais escolares para a volta às aulas dos estudantes.

Mesmo com o esforço da comunidade local, sem o auxílio daqueles que acreditam na solidariedade e no poder transformador desses projetos, isso não seria possível. O apoio veio por meio do Fort Atacadista e de seus clientes que, através do programa Troco Solidário, conseguiram destinar cerca de 60 mil reais a entidade do Sol Nascente.

O Troco Solidário é um projeto onde o consumidor, ao realizar o pagamento de suas compras nas unidades Fort do Distrito Federal, têm a opção de fazer uma doação de seu troco no valor que melhor achar. Depois de alguns meses, o dinheiro arrecadado é doado para instituições sem fins lucrativos selecionadas previamente pela rede de atacarejos.

O evento acontecerá na sede da FEHSOLNA, localizada n SHSN Av. P1, Chácara 160, Sol Nascente – Ceilândia, de 13 às 17h, desta sexta, e contará com a participação especial da Bateria Nota Show, da Escola de Samba de Ceilândia Águia Imperial.