CUFA- DF amplia campanha de doações para regiões em vulnerabilidade social

No Distrito Federal, a campanha #cufacontraovirus, criada pela Central Única das Favelas tem ganhado cada vez mais adeptos e aumentado a quantidade de arrecadações de alimentos, produtos de higiene, itens básicos de limpeza e dinheiro. De acordo com levantamento feito pela organização desde que começou no estado, no final de abril, a ação conseguiu atender mais de 2.300 famílias e arrecadar mais de 35 toneladas de alimentos. O sucesso possibilitou a ampliação das regiões atendidas. Agora, além do Sol Nascente, Pôr do Sol e Estrutural regiões de Itapuã, Paranoá, Planaltina-DF, Sobradinho, Samambaia e Valparaíso também estão recebendo o auxílio.

Segundo o presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler, a campanha vai continuar enquanto for necessário.

“Tivemos um número bastante grande de doações, tanto de pessoas comuns que estão ajudando como podem, muitas vezes com o básico, como de empresas e instituições. O resultado da campanha tem sido muito positivo e estamos conseguindo atender muitas famílias que estão passando por necessidades. Porém, o número de pessoas que entram em contato para pedir ajuda tem sido ainda maior”, destaca.

De acordo com Alex Lucas de Sousa, parceiro da CUFA-DF e morador do Sol Nascente, o número de doações triplicou se comparado ao início campanha.

“A campanha da CUFA tem feito total diferença na vida dessas pessoas e tem crescido muito. Quando começamos, nós recebíamos, por semana, cerca de 100 cestas, na última semana recebemos mais de 300. As doações são encaminhadas para as famílias no mesmo dia. É muito gratificante poder ajudar as pessoas dessa forma. Muitas já estão há dois ou três dias sem ter o que comer quando chegamos com as cestas”, relata.

Projeto Mães das Favelas

A campanha também abrange o “Mães da Favela”, projeto que oferece, durante dois meses, auxílio para mães em grande situação de vulnerabilidade social. Ao todo, são 10 mil mulheres beneficiadas em todo o Brasil com um auxílio de R$ 120,00. No DF, o benefício atende 700 famílias. O cadastro das mães é feito através das indicações das lideranças comunitárias parceiras da CUFA-DF.

Como doar

Para a doação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene basta entrar em contato com os números: (61) 98601-5960 – whatsapp – ou (61) 99575-0770

As doações em dinheiro podem ser feitas por meio de transferência para a conta:

Banco do Brasil

Ag: 2895-9

Conta:401180-5

As. Cresce-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01