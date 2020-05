Defesa Civil distribui 400 cestas básicas no Sol Nascente, nesta terça-feira (12)

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil coordena a entrega de 400 cestas básicas aos moradores do Sol Nascente, nesta terça-feira (12). Os alimentos foram doados pelo Carrefour Hipermercado ao Comitê de Emergência Covid-19, criado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Órgãos governamentais, como as secretarias de Segurança Pública (SSP/DF), de Desenvolvimento Social (Sedes), e de Saúde participam do Comitê.

Ao todo, 3.840 cestas serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade até o final desta semana. A contribuição faz parte das ações do GDF para o enfrentamento do coronavírus. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal está apoiando a ação, que ocorre no 41º Batalhão da corporação.

Donativos

A Defesa Civil é responsável pela distribuição dos donativos. “Nós levamos as cestas até a casa das pessoas, para que não haja aglomeração, evitando, assim, que os moradores saiam do isolamento social necessário neste período”, explicou o subsecretário da Defesa Civil, coronel Sérgio Bezerra. A distribuição de cestas básicas é feita de segunda a sexta-feira, durante todo o dia. “Além das doações feitas por diversas empresas, já tínhamos uma quantidade em estoque. Desta forma, já passamos por asilos, circos e residências em 17 regiões administrativas, como São Sebastião, Ceilândia e Samambaia”, afirmou.Junto à entrega realizada nesta terça-feira (12), a Defesa Civil está levando, também, cestas verdes, com legumes e verduras, doadas pela Secretaria de Agricultura (Seagri). “Podemos incluir os vegetais nas doações de hoje com o apoio da Seagri”, disse Sérgio Bezerra.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública