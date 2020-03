DF Legal interdita mais de mil comércios no DF

Mais de mil estabelecimentos comerciais do DF foram fechados e interditados pela Secretaria DF Legal, em parceria com a PMDF, nesta sexta-feira. Muitos insistiam em permanecer abertos, mas foram orientados sobre a aplicação do decreto e a importância e impacto dessa atitude para a saúde coletiva frente à pandemia do Coronavírus.

A operação continua até dia 5 de abril ou enquanto o decreto estiver vigente. Paranoá figurou entre as cidades com mais comércios fechados. Só na cidade foram cerca de 450 estabelecimentos comerciais.

Ficam excluídos da suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias, açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery.

Neste primeiro momento, o DF Legal irá interditar os comércios que estiverem funcionando. Se houver insistência, será aplicada multa entre R$ 3.500 e R$ 12 mil, dependendo do tamanho da empresa. O valor dobra, diariamente, em caso de reincidência.

Ambulantes

Os ambulantes que insistirem nas vendas também serão autuados e terão as mercadorias apreendidas. Feiras livres não são permitidas e os feirantes cadastrados não devem migrar para o comércio informal, sob pena de multa, apreensão e prática de crime.

Serviço

Denúncias de comércios abertos podem ser feitas nos números 162, opção 2, ou 190 ou ainda 3961-5125/5126

* Com informações da Secretaria DF Legal