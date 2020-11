Ecofeira Mercado Sul realiza sua II Edição Online

O movimento Mercado Sul Vive oferece sete horas de programação nas redes sociais

O Mercado Sul encerra 2020, ano de muitas lutas e desafios, com uma homenagem ao mês da Consciência Negra, realizando a II Edição da Ecofeira On Line no dia 21 de novembro. Um evento marcado por lutas políticas e sociais, e 100% colaborativo.

Com a necessidade de readaptação devido à pandemia, o grupo está organizando formas de comercializar seus produtos, apresentações de oficinas, debates e show musicais, bem como o lançamento da plataforma online da Ecofeira Mercado Sul, junto aos artesãos e diferentes grupos que acompanham a famosa feira ecológica de Taguatinga – DF, abrindo assim espaço para a troca entre públicos e fortalecendo os empreendimentos da rede.

O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, Instagram e Facebook, com rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e poesia. O encontro virtual será conduzido pela poeta e capoeirista Eli Ferreira, celebrando a luta pela consciência negra.

PROGRAMAÇÃO

A programação conta com a presença de pessoas da Comunidade, entre eles artistas, artesãos, ativistas da Rede Mercado Sul Vive e parceiros. Em homenagem ao mês de novembro, será realizada a Roda de Conversa: Convergência Preta, com Paíque Santarém, Paris Suwica e convidados, com mediação de Thabata Lorena. Além disso, a atração conta com duas oficinas, sendo uma da Tempo Eco Arte, com Diele Mendes e Virgílio Mota sobre eco-design com sorteio de produtos e a artesã Rose Castro com bonecas abayomi. Além disso, a exibição do filme ‘O Monstro do Mercado Sul’, de Yuri Barbosa, com as crianças do Beco. Para animar a celebração, serão apresentadas atrações imperdíveis como o tradicional Samba de Roda com o Mestre Cid Aroeira e Regina Salgado e apresentações artísticas com Thabata Lorena, Lady Cali, Isis Z e Gato Preto.

NOVIDADES

Devido a pandemia da COVID-19, este ano não foi possível realizar as tradicionais edições ao vivo. Para esta edição estamos lançando dois empreendimentos, a Tempo Eco Arte (TEA) e a Retratação Imagem, em espaço próprio de comercialização online. Esta é uma ação que a rede Ecofeira está encampando com o objetivo de fortalecer a comercialização de produtos ecológicos e de economia solidária. Dessa forma, o objetivo é também apoiar o canal de divulgação online de produtos da Ecofeira Mercado Sul, disponível em: https://kyte.site/ecofeira-online-merca.

Além disso, o grupo está com uma campanha em apoio ao mestre Cid Aroeira, contra-Mestre de capoeira, cantador, percussionista e guardião de cultura popular. Aroeira é morador da Comunidade, nascido em Cachoeira – Bahia, que desde a infância conviveu com os mestres de tradição oral. Segue link da campanha Não Deixa o Samba Morrer para apoio ao contra-mestre Cid Aroeira e Família http://apoia.se/naodeixaosambamorrer



SERVIÇO

73a Ecofeira Mercado Sul

Data: 21/11/2020 – Sábado

Horário: 14h às 21h

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Mestra de Cerimônias e Intervenções Artísticas pela poeta Eli Ferreira

14h | Apresentação do filme O Monstro do Mercado Sul, de Yuri Barbosa com as crianças do Beco

15h | Oficina Tempo Eco Arte com Diele Mendes e Virgílio Mota

15h | Oficina de Boneca Abayomi com Rose Castro

16h | Roda de conversa: Convergência Preta, com Paique Santarém, Paris Swica e Convidados, mediação Thabata Lorena.

18h | Samba de Roda com Cid Aroeira e Regina Salgado

19h | Show Thabata Lorena

20h | Show Lady Cali

20h | Show Isis’Z

21h | Show Gato Preto