EPTG: circulação de ônibus com portas dos dois lados começa na segunda-feira, 13

A partir de segunda-feira (13), os usuários das linhas de ônibus que passam pela EPTG contarão com uma novidade, que atende a uma demanda da população de mais de 10 anos. Os tão esperados ônibus com portas dos dois lados começam a circular no corredor exclusivo todos os dias da semana e durante todo o dia. Os passageiros continuarão embarcando nos abrigos do canteiro central, mas devem observar o lado em que os ônibus irão passar.

A medida está sendo aguardada com expectativa pelos usuários do transporte coletivo. “Até que fim tiraram o projeto do papel”, comemora a operadora de caixa Jovelina Paiva. Ela conta que pega ônibus todos os dias na EPTG e percebe que “o passageiro do DF precisa de mais conforto, segurança e rapidez”.

“É muito perigoso o passageiro descer pelas portas viradas para a rua”, destaca o auxiliar administrativo Roberto Nogueira, que mora em Brazlândia e trabalha no SIA. “Com a faixa exclusiva para ônibus com portas nos dois lados teremos mais segurança e rapidez na viagem”, acrescenta Ana Paula Paiva, auxiliar de serviços gerais que mora no Recanto das Emas.

A novidade está sendo comemorada também pelos motoristas dos ônibus. Antônio Menezes dos Santos é motorista de transporte público há 33 anos. Ele conta que nesse período da faixa invertida – desde 18 de março de 2019 – observou grande melhoria na EPTG. Para ele, as viagens ficarão ainda mais rápidas.

“Com essa inovação agora – ônibus com portas dos dois lados – com certeza vai ficar muito melhor. O nosso passageiro terá que esperar menos nas paradas e a viagem será mais rápida. Com a facilidade do embarque, a gente consegue melhorar o serviço”, afirmou.

42 linhas para o Plano Piloto

Ao todo, 160 ônibus com portas dos dois lados vão circular no corredor exclusivo. As empresas que farão a operação com os novos coletivos são: Urbi com 46 ônibus, Marechal com 39 e São José com 75 veículos. Além disso, 42 linhas passarão pela via, sendo 21 com destino à Rodoviária do Plano Piloto, 15 para a W3 Sul e 6 farão o trajeto para a W3 Norte. No local, também circularão 11 linhas semiexpressas com veículos com porta apenas do lado direito, uma vez que estes ônibus não desembarcam passageiros ao longo da via.

Além dos ônibus, somente táxis, ambulâncias e viaturas podem trafegar na faixa exclusiva.

Atualmente, cerca de 65 mil passageiros circulam pela EPTG em linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto e W3 Sul e Norte. Desse montante, aproximadamente 56 mil usuários, o equivalente a 86,4% da demanda, serão beneficiados com as linhas que vão operar com portas dos dois lados. Já as linhas semiexpressas transportam cerca de 9 mil passageiros, o equivalente a 13,6%.

Fim da faixa reversa

Com a chegada dos ônibus com portas dos dois lados, a Semob vai encerrar a operação da faixa reversa na EPTG, adotada em 18 de março de 2019. A operação consistiu em permitir o trânsito dos coletivos na primeira faixa da via inversa, nos horários de pico entre 6h e 9h (sentido Taguatinga-Plano Piloto) e das 17h30 às 19h45 (sentido Plano Piloto-Taguatinga) nos dias úteis.

A Faixa reversa possibilitou que os ônibus transitassem com as portas voltadas para as paradas do canteiro central, o que tornou mais ágeis o embarque e o desembarque dos passageiros. A medida, adotada provisoriamente até a chegada dos ônibus com portas também do lado esquerdo, alcançou o objetivo de diminuir em até 30 minutos o tempo de viagem no transporte coletivo. No horário de pico, enquanto os ônibus utilizavam a faixa reversa, todos os carros passaram a utilizaram a faixa exclusiva no sentido do fluxo. Com isso, a operação possibilitou aumentar em 20% a fluidez do trânsito.

Acabou a espera

A nova operação na EPTG, com ônibus que permitem o embarque pelo lado esquerdo, põe fim a uma longa espera por parte dos usuários do transporte público coletivo.

A Estrada Parque Taguatinga passou por obras de ampliação que foram concluídas em setembro de 2010. Foram construídas duas vias auxiliares (marginais), com duas faixas cada, além de uma faixa a mais em cada sentido da pista principal, totalizando 8 faixas.

Já o corredor exclusivo para ônibus começou a funcionar somente em 31 de janeiro de 2012, mas para uso apenas das linhas semiexpressas. Os passageiros dessas linhas só podiam embarcar e desembarcar nas cidades de origem e não na EPTG, já que os ônibus não paravam ao longo da via.

*Com informações da Semob