FBB e CUFA-DF se unem no combate ao coronavírus

A Central Única das Favelas lançou em março, a campanha nacional #cufacontraovirus que visa a arrecadação financeira e de alimentos, além de produtos de higiene e de limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social. No Distrito Federal, a CUFA-DF, conseguiu alcançar, até o momento, 8 mil famílias em 20 regiões.

Entre os parceiros que contribuíram para o sucesso da campanha está a Fundação Banco do Brasil que forneceu mil cestas básicas e mil kits com produtos de higiene e limpeza. A doação ocorreu entre os dias 28 e 3 de maio em seis Regiões Administrativas: Itapoã, Planaltina, Estrutural, Samambaia, Pôr do Sol e Sol Nascente.

“Este tipo de contribuição é fundamental para a campanha. É graças a esses gestos que estamos conseguindo, por meio das doações, auxiliar tantas famílias que estão passando por dificuldades nesse momento tão delicado”, destaca o presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler. Segundo ele a campanha vai continuar enquanto for necessário.

Para o gerente de monitoramento da Fundação Banco do Brasil, André Grangeiro, o momento é de união entre os parceiros para garantir que as famílias consigam enfrentar esta pandemia. “Estamos todos empenhados para que essas doações ajudem a minimizar um pouco os impactos causados pelo coronavírus na vida das pessoas”, afirma.

A Fundação Banco do Brasil, até o momento, repassou R$ 1,5 milhão para 18 entidades, sem fins lucrativos, no Distrito Federal e mais de 17,5 mil famílias foram atendidas.

A ação da CUFA-DF tem o apoio da BB Seguros, do banco BV, da cooperativa de crédito COOPERFORTE que destinaram recursos à Fundação Banco do Brasil para apoiar ações de assistência social e saúde às pessoas em situação de vulnerabilidade social, em todo país.

Sobre a CUFA

A CUFA (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira com atuação em 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal e reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural. Foi criada há 20 anos, a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver.

Presente no DF há 5 anos, a CUFA oferece projetos gratuitos voltados para jovens das periferias favelas e entorno como o Taça das Favelas, campeonato de futebol de campo, o TopCufa, concurso de beleza e o CUFA Empreenda com oficinas gratuitas de capacitação. O objetivo das ações é valorizar e dar visibilidade para a potência, talento e beleza das favelas.