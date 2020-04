Feiras permanentes já estão liberadas para funcionar

O Governo do Distrito Federal (GDF), Ibaneis Rocha, liberou a retomada imediata das atividades de 23 feiras permanentes. A antecipação da reabertura desses espaços foi determinada no Decreto n°40.587 publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do DF desta quinta-feira (2).

O novo documento altera o anterior, número 40.583, que previa o funcionamento desses espaços só a partir de 6 de abril. A permissão vale apenas para a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios, de consumo humano ou animal. Por ser fechado e facilitar o controle de acesso de consumidores evitando aglomerações, o Empório Lago Oeste foi incluído na permissão de reabertura das feiras.

Os estabelecimentos comerciais que tiveram suas atividades suspensas continuam fechados até maio. As medidas fazem parte das ações do GDF no cuidado com a população para contenção.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, Valdetário Monteiro, o governador Ibaneis Rocha decidiu antecipar a revogação do fechamento depois que o governo conseguiu higienizar e desinfectar todos os espaços em tempo inferior ao anteriormente previsto.

“Estamos tomando todos os cuidados para que a população não fique desabastecida e que os agricultores, principalmente os pequenos da agricultura familiar, consigam dar vazão às suas produções, reduzindo os impactos econômicos que já teremos com a pandemia do novo Coronavírus”, diz o secretário.

Ficam liberadas para funcionamentos as seguintes feiras e espaços de abastecimento:

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF)

Feira Central de Ceilândia

Feira de Hortifrutigranjeiro de Planaltina

Feira Modelo de Sobradinho

Feira do Paranoá

Feira Permanente de Brazlândia

Feira Permanente da Candagolândia

Feira Permanente do Cruzeiro

Feira Permanente do Gama

Feira Permanente do Guará

Feira Permanente da Estrutural

Feira Permanente da Guariroba

Feira Permanente do Jardim Botânico

Feira Permanente do Núcleo Bandeirante

Feira Permanente do P Norte – Ceilândia

Feira Permanente da QNL – Taguatinga

Feira Permanente de São Sebastião

Feira Permanente de Sobradinho II

*Com informações da Agência Brasília