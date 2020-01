Festival premia fotografias das ‘quebradas’ do DF e Região

O Festival Foto de Quebrada está com inscrições abertas, até 26 de janeiro, para artistas que produzem fotografias sobre as regiões administrativas do Distrito Federal e cidades que compõem a RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). Serão selecionadas 30 fotos de diferentes temáticas para uma exposição na Galeria Risofloras, em Ceilândia-DF. O público escolhe as três obras que serão premiadas: R$ 3 mil para a mais votada; R$ 2 mil para a segunda e R$ 1 mil para a terceira.

O conceito de “quebrada” elaborado pelo Festival é o de “vizinhança que resiste às desigualdades socioeconômicas brasileiras com seus modos de vida específicos”. Além da exposição, que acontece a partir do dia 26 de março, o Festival conta ainda com uma programação de debates, oficinas e apresentações musicais, que será divulgada por completo em breve.

“Estamos fortalecendo uma estrutura de valorização da fotografia produzida fora do Plano Piloto, para incentivar artistas locais que estão construindo uma imagem mais verdadeira das periferias”, afirma Gu da Cei, coordenador do Foto de Quebrada.

Confira o regulamento e inscreva-se em www.fotodequebrada.com.br.

Galeria Risofloras

Apesar de ser a cidade mais populosa do Distrito Federal, Ceilândia conta com poucos espaços dedicado às artes. Pensando nisso, o Festival Foto de Quebrada vai ocupar a única galeria da cidade dedicada à arte periférica, a Galeria Risofloras, na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. A Risofloras integra o programa Jovem de Expressão e é um antigo posto da Polícia Militar, que foi ocupado e revitalizado. O local também já recebeu diversas exposições, como Ceilom(bra), Pertencer, Multidão em Fúria, O Corpo da Mulher Indígena no Contexto Urbano, entre outras.

Festival Foto de Quebrada

Inscrições abertas até 26 de janeiro

Galeria Risofloras, Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte.

Mais informações em fotodequebrada.com.br ou (61) 9 8534-8361