GDF constrói duas passarelas no Sol Nascente

GDF constrói duas passarelas na região, uma nos trechos 1 e 2 e outra no Córrego do Meio, garantindo a passagem de 900 alunos para Escola Classe JK

Agência Brasília

Os moradores do Sol Nascente/Pôr do Sol não terão mais dificuldade para se deslocar dos trechos 1 e 2. Uma passarela de cerca de 12 metros, localizada na chácara 94, foi construída pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para dar mobilidade e segurança para a comunidade local. A passagem está em fase de ajustes finais e logo será concluída, mas já pode ser acessada pelos moradores.

O administrador da região administrativa, Cláudio Ferreira, lembra que os próprios moradores construíram uma passagem improvisada de madeira, com 6 metros de altura e 12 de comprimento, há anos. “Entramos em contato com a Novacap para resolver essa situação, pois é uma região de difícil acesso. Havia muito lixo também”, comentou o gestor.

Sérgio Lemos, diretor de Urbanização da Novacap, explica que além de limpeza, os funcionários da Novacap fizeram serviços de roçagem e poda de árvores. “Após avaliar a área, a companhia recuperou uma sucata de passarela cedida pelo DER [Departamento de Estradas de Rodagem] e transformou em ponte, sem custos para os cofres públicos, e com mão de obra própria”, garantiu.

Morador da região, Edson Lopes, 41 anos, aprovou a ação integrada do governo local. “Era uma estrutura muito aguardada pela comunidade. A ponte improvisada causava riscos à população, principalmente a crianças e idosos que transitavam por lá”, lembra. “Agora podemos usufruir da passarela sem risco. Estamos muito felizes”, comemorou o vigilante.

Mais passarela

Outra estrutura foi instalada na chácara 126, sobre o Córrego do Meio. A passagem atende, principalmente, os 900 alunos da Escola Classe JK – inaugurada este ano. “Essa passarela é de suma importância. Quem precisa utilizar o transporte público no Trecho 1 vai usufruir dessa passagem. Aqueles que precisam ir à UBS [Unidade Básica de Saúde] 16 também serão beneficiados”, ressalta o administrador Cláudio Ferreira.

O diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, destaca que a construção de passarelas na região é uma grande conquista para os moradores do Sol Nascente/Pôr do Sol. “O GDF tem trabalho para levar melhorias, por meio da execução de várias obras, para a população de todo o Distrito Federal”, ressalta, o titular do órgão.

*Colaborou Rafael Secunho, da Agência Brasília