GDF doará terreno para o projeto Estação Cidadania no Sol Nascente/Pôr do Sol

O Governo do Distrito Federal e a União iniciaram as tratativas para a construção de um equipamento público na região administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol. Na manhã desta segunda-feira (20), o secretário de Governo, José Humberto Pires, recebeu o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para discutir a viabilização do projeto Estação Cidadania em um terreno localizado na QNP ao lado do Centro Olímpico da cidade.

De iniciativa do Governo Federal e presente em vários municípios e cidades do país, as Estações Cidadania são espaços destinados a serviços sociais, prática esportiva, cultura, arte, qualificação e formação profissional, além do combate à violência e às drogas. Em alinhamento com a União, o GDF vai doar um terreno de 20 mil metros quadrados para a construção dessa primeira unidade no DF.

“Muito importante essa parceria porque o Sol Nascente/Pôr do Sol foi, durante muito tempo, a maior invasão do Brasil. O GDF tem feito um esforço muito grande em prol da infraestrutura da região e trazer os equipamentos públicos que a comunidade precisa. E uma questão fundamental é cuidar das crianças e dos jovens que ficam aqui e muitas vezes não têm com o que ocupar o tempo. A Estação Cidadania, da forma que é concebida, é bastante completa, envolve todas as áreas e é fundamental para a manifestação dessa comunidade”, apontou José Humberto Pires.

Osmar Terra visitou o terreno ao lado de gestores do Executivo Local e do administrador da cidade, José Goudim Carneiro. “Viemos conhecer essa área, que deve ser a primeira na qual vamos construir uma Estação Cidadania no DF. Esse é o primeiro passo. A equipe técnica vai fazer os ajustes agora para o projeto”, explicou o ministro.

De acordo com Osmar Terra, a disponibilidade da área e de emendas parlamentares vão facilitar a construção do espaço ainda no primeiro semestre. O investimento estimado é de R$ 10 milhões.

Iniciativas

Moradora do Sol Nascente/Pôr do Sol há 16 anos, Selma Pedro aguarda ansiosamente o momento em que ela e sua família poderão aproveitar o equipamento público. “Achei a melhor coisa porque estamos precisando de iniciativas assim. Estão resgatando a nossa dignidade”, afirma.

Para José Goudim Carneiro, a construção do Estação Cidadania reforça a missão de fortalecer a região administrativa. “Essa área foi destinada a equipamentos públicos. Como ela é central e fica praticamente no meio da cidade, entendemos que é ideal para esse projeto”, disse.

Sol Nascente/Pôr do Sol virou uma região administrativa na atual gestão, em agosto de 2019, após ser aprovado Projeto de Lei na Câmara Legislativa. A cidade tem 87.746 mil moradores.

*Agência Brasília