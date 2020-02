GDF inaugura escola pública no Sol Nascente/Pôr do Sol

O Governo do Distrito Federal inaugura, nesta quinta-feira (13), às 11h, a Escola Classe Juscelino Kubitschek no Sol Nascente/Pôr do Sol, erguida e doada pela construtora PaulOOctavio. Primeira da região, a unidade pública vai receber 960 alunos em dois turnos, com ensino infantil e fundamental, atendendo às famílias da comunidade, que hoje tem mais de 90 mil habitantes, segundo estimativas da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). Erguida com modernas técnicas construtivas e contando com equipamentos de ponta para atender aos alunos e à comunidade, a escola fica na quadra 500, área especial 01, trecho 01, etapa 01.

A mais nova unidade da rede pública de ensino do DF conta com 16 salas de aula, todas com solário, e possui instalações especiais para classes de artes, leitura, informática e música; cozinha experimental para aulas de culinária; sala de vídeo; brinquedoteca; reprografia; laboratório de ciências; e espaço multiuso. A Escola Classe Juscelino Kubitscheck tem também um ginásio poliesportivo coberto, com vestiários e instalações sanitárias, e três pátios, dois deles descobertos e revestidos com pisos emborrachados, além de anfiteatro, castelo d’água e duchas internas.

Os professores e a direção da escola contam com ampla área de administração, com arquivo e salas de descanso, de reuniões, de apoio à aprendizagem e unidades para diretora e vice-diretora, além da secretaria da unidade, localizada logo na entrada. Os banheiros para alunos e mestres são adaptados também para pessoas com deficiência e nas salas infantis os sanitários utilizados foram os projetados para crianças. A unidade tem acessibilidade de acordo com a NBR 9050, garantindo pleno uso.

A escola conta com uma cozinha industrial montada, um salão de refeições coberto e um espaço para o plantio de uma pequena horta. A iluminação é toda em LED e há estacionamento interno com 40 vagas. Os pisos utilizados nas áreas comuns são de granitina, com alta durabilidade. Para evitar acúmulo de água e inundações em caso de chuva forte, a unidade foi equipada com tanque de retardo de águas pluviais, que proporciona um escoamento mais adequado.

Considerada uma escola-modelo pelo secretário de Educação do DF, João Pedro Ferraz, o complexo tem 4.541,54 m² de área construída e está instalada em um lote com quase 20 mil m². As obras começaram em setembro de 2018, empregando 136 operários, sendo concluídas em janeiro deste ano, a um custo de R$ 20.250.000, integralmente pagos pela PaulOOctavio.

A escola vem suprir uma das carências da região: a educação infantil. De acordo com dados da Codeplan, divulgados em janeiro do ano passado, apenas 36,23% da população entre 0 a 6 anos estava matriculada em uma unidade de ensino e estima-se que, na região, mais de 7 mil crianças nunca frequentaram uma creche. A taxa de alunos que estudam na faixa de 7 a 17 anos é de 92,30% no Sol Nascente/Pôr do Sol, e a localidade tem 42,64% da população sem ensino médio completo e 10,67% com ensino superior completo. A renda per capita da região é de R$ 642,13, segundo dados de 2018.