GDF interditou 37 comércios nas periferias do DF

Nos três dias de fiscalização do cumprimento do Decreto nº 40.872, que suspendeu os serviços não essenciais em Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Estrutural de segunda (8) até quarta-feira (10), uma força-tarefa do GDF interditou 37 estabelecimentos comerciais e notificou outros sete por não cumprimento das determinações.

As equipes atuaram nas ruas das três regiões administrativas (RAs) das 8h às 18h, fiscalizando o comércio e abordando pessoas que estivessem descumprindo a legislação. Participaram do trabalho servidores do DF Legal, polícias Militar e Civil, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Detran, administrações regionais e Procon, entre outros órgãos.

“É um momento extraordinário, e temos tentado levar o conhecimento da legislação a todos, com um trabalho constante em todo o DF”, destaca o secretário do DF Legal, Gutemberg Tosatte. “Com uma premissa orientativa, queremos que o cidadão entenda a gravidade da doença. Mais importante que cumprir é lembrar que está ajudando a salvar vidas.”

*Com informações da Agência Brasília